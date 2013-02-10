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۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۱۳

حضور چشمگیر داوطلبان جمعیت هلال احمر در راهپیمایی 22 بهمن

حضور چشمگیر داوطلبان جمعیت هلال احمر در راهپیمایی 22 بهمن

کرج - خبرگزاری مهر: جمعیت هلال احمر استان البرز در مسیر راهپیمایی به ارائه خدمات به راهپیمایان پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعتهای اولیه آغاز راهپیمایی امروز در شهر کرج جمعیت داوطلبان هلال احمر در طول مسیر حضور یافتند و خدمات امدادی مورد نیاز به راهپیمایان را ارائه کردند.

 در راهپیمایی امروز شهرستان کرج جمعیت هلال احمر با استقرار در محل راهپیمایی شرکت کنندگان به ارائه خدماتی از قیبل ویزیت رایگان پرداخت.
 
همچنین اجرای گروهی جمعیت هلال احمر از دیگر اقدامات داوطلبان این جمعیت در محل راهپیمایی 22 بهمن کرج بود.
 
چندین چادر امداد و نجات نیز در مسیر راهپیمایی دستاوردهای این جمعیت پس از پیروزی انقلاب را به نمایش گذاشتند.
 
طرح عضویت در جمعیت داوطلبان و اجرای تست قند خون از دیگر برنامه های هلال احمر البرز بود.
 
 

کد مطلب 1813551

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