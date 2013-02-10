مسیر ملت ایران ولایتمداری است/ باید فرصت خدمتگذاری را قدر شناخت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی امروز در جمع پورشور راهپیمایان 22 بهمن در میدان مرکزی شهر همدان، عنوان کرد: تبعیت از رهبری وظیفه شرعی همه امت است و همبستگی بین مردم ومسئولین وظیفه مردم بر یادگار امام است.

وی با بیان اینکه هرگز به دشمنان اجازه نمی دهیم از اختلافات سوء استفاده کنند و نباید آنان فکر کنند از ایران بوی کباب به مشامشان رسیده ، گفت: رهبری فرمودند که عده ای در غدیر پیمان شکستند ولی آنانی که در عاشورا پیمان بر رویشان برداشته شد وفا کردند.

وی تاکیدکرد: شهدا فرزند زهرا را تنها نگذاشتند وما نیز از تعلقمان به جایگاه رهبری به خود افتخار می کنیم.

وی به رهبری پیامبر گونه حضرت آیت الله خامنه ای اشاره وعنوان کرد: ملت باید در راه امام و نایب ایشان ثابت قدم باقی بماند و پیام ما به همه جهانیان صلح ودوستی است.

حضور مردم ماندگاری انقلاب را به جهانیان بشارت می دهد

وزیر سابق امور خارجه با تشکر از حضور مردم همدان در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال گفت: حضور مردم ماندگاری انقلاب را به جهانیان بشارت می دهد.

متکی انقلاب اسلامی را بزرگترین تحول سیاسی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: ملت ایران با درک حساس ترین شرایط انقلاب هوشمندانه و با نکته سنجی دقیق به میدان آمده اند.

وی حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را ادامه دادن راه ائمه اطهار و رهبر کبیر انقلاب برشمرد و اظهار داشت: هیچ رسانه دیداری وشنیداری در جهان نمی تواند عظمت حضور مردم را برای جهانیان وصف کند.

وی به انگیزه حضور مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن پس از 34 سال از پیروزی انقلاب اشاره وبیان کرد: مردم آمده اند تا پیام انقلاب خود را گوش جهانیان برسانند وبه حقانیت رهبرشان شهادت دهند.

وی به حضور مردم در همه عرصه های انقلاب اشاره کرد وگفت: دشمنان چه فکر کرده اند چرا که آنان هرگزی سدی و خاشاکی در برابر ملت ایران نیستند.

وی به از خود گذشتگی مردم ایران در 80 سال اخیر اشاره و بیان کرد: مردم ایران عالی ترین الگوی رفتار عمومی را در جهان به نمایش گذاشته اند.

متکی به فراز و نشیب های انقلاب از سال 42 تا 57 اشاره و اذعان کرد: نگاه تیزبین امام در تبعید برای مردم در حال مبارزه آگاهی بخش بود.

آمریکایی ها فکر می کردند حکومت شاه ماندگار است

وی به تصورات نادرست آمریکا و سازمان اطلاعات این کشور از وضع جامعه ایرانی در قبل از پیروزی انقلاب اشاره و عنوان کرد: آمریکایی ها فکر می کردند حکومت شاه ماندگار است اما مردم ایران کاری غیر ممکن را با به پیروزی رساندن انقلاب، ممکن کردند.

وی به ثمر رسیدن انقلاب را نتیجه تبعیت از رهبری برشمرد و اظهار داشت: امام برای خود سخن نمی گفتند بلکه برای ملت حرف می زدند.

وی عنوان کرد: امام خمینی با دشمن شناسی وآگاهی بخشی های خود همه زمینه های فتنه را در نطفه خفه می کرد.

وی به دوران جنگ تحمیلی و بمباران ایران توسط دشمن بعثی اشاره کرد و اظهار داشت: امام پس از این رویداد با آرامش کامل گفتند که دیوانه ای آمده سنگی انداخته رفته و دشمنان ایران هشت سال تمامی تجهیزات خود از اعم نظامی، فرهنگی واقتصادی را برای نابودی ما به کار بردند ولی حتی نتوانستند ذره ای از خاک ایران را جدا کنند که همه ما این موارد را مدیون هوشمندی امام خمینی(ره) هستیم.

متکی حضرت آیت الله خامنه ای را خلف صالح امام برشمرد و گفت: ایشان با همان ظرفیت، اخلاص و ساده زیستی و با پیوند با مردم، رهبری انقلاب را در دست گرفت و رهبری نیز در هر دورانی به نسبت قبل به علت حسادت ها فشارهای خارجی سخت تر از گذشته است.

وی با بیان اینکه مردم ایران پیام ها را سریع دریافت می کنند، گفت: در مسائل بین المللی با وجودی که رهبری خود اذعان کردند دیپلمات نیستند اما دقیق تر وموشکافانه تر از ایشان در تحلیل مسائل بین الملی نیست.

وی بیان کرد: مسئولان بدانند که اگر گره ای از کار مردم را می توانند باز کنند این نعمتی است که بر عهده آنان قرار گرفته است.

باید فرصت خدمتگذاری را قدر شناخت

وی با تاکید بر فراگیر بودن این دیدگاه در بین مسئولان نظام عنوان کرد: با تاکید رهبری باید فرصت خدمت گذاری را قدر شناخت.

وزیر سابق امور خارجه گفت: دشمنان در 34 سال گذشته فتنه ها به پاکردند و در ابتدای انقلاب به ترور شخصیت های بزرگ انقلاب پرداختند.

وی تاکید کرد: امروز لیبرالیسم غربی در برابر اسلام قرار گرفته وآنان نیز مشکلشان با ما بر طبق فرموده رهبری مسئله هسته ای نیست بلکه تعارض با اسلام است.

وی با اشاره به اینکه رزمندگان ایرانی تنها سربازانی بوده اند که خود را از شهید نشدن سرزنش می کردند، بیان کرد: ملت ما از دل تحریم سازندگی را ایجاد کرد که در سختی ها ابتکارات واختراعات خلق می شود.

وی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه روزی قطعات هواپیماهای معیوب جنگی وغیر نظامی ایران برای تعمیر به آمریکا فرستاده می شد وحتی متخصص ایران حق دیدن نحوه باز کردن آن را از هواپیما نداشتند، گفت: اکنون از دل تحریم ها فرزندان این ملت هواپیمای جنگی می سازند و ما یاد گرفته ایم که نه ظلم به کسی بکنیم ونه زیر بار ظلم برویم.