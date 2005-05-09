به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" در مشهد، احمدي نژاد كه در جمع عده زيادي از دانشجويان در سالن همايشهاي دانشكده فني دانشگاه فردوسي مشهد سخن مي گفت، اظهار داشت: بايد با توجه به شرايط بومي كشور، نسخه پيشرفت در ايران را بدست آوريم.

وي نياز اساسي پيشرفت را 2 عامل دانسته و افزود: عنصر اول خودباوري و عنصر دوم توجه به آرمانهاي كشور است.

احمدي نژاد عنصر خودباوري را منوط به توجه به گذشته و توانمنديهاي كشور دانست و اضافه كرد: رابطه انسان با گذشته تاريخي مثل حافظه مي ماند كه اگر پاك شود توسط هر گروه و جرياني به سمتهاي مختلف كشيده مي شود و اين نقطه آغاز و بي هويت شدن هر مجموعه اي است.

اين استاد دانشگاه، آرمانها را هدف حركت جامعه دانست و تاكيد كرد: هر جامعه اي را مي توان با مقياس بزرگ آرزوهايش سنجيد.

دكتر احمدي نژاد با اشاره به گذشته تاريخي ملت ايران خاطرنشان كرد: نظام سلطه تلاش دارد ريشه همه دستاوردهاي بشري را به خود اختصاص دهد در حالي كه تاريخ ايران پر از افتخارات مختلف است.

وي در ادامه با اشاره به مقوله عدالت اظهار داشت: اجراي عدالت ضامن اجراي صحيح آزادي و امنيت در كشور است ولي اگر قله هاي ثروت به وجود بيايند آزادي كشور را بر اساس منافع خود تفسير مي كنند.

شهردار تهران با اشاره به موارد متعدد خودكفايي و پيشرفته در كشور اذعان داشت: اگر نگاهي واقع گرايانه و به اتكا به نفس داشته باشيم مطمئن باشيد كه مشكلات حل مي شود به شرطي كه معتقد باشيم ما مي توانيم.

دكتر احمدي نژاد در خصوص مساله ولايت فقيه نيز گفت: امكان ندارد نظامي بهتر از نظام امامت را بتوان تصور كرد و در دوره غيبت نظام ولايت فقيه حلقه وصل به نظام امامت است.

وي مردم را در نظام اسلامي، مالك سرمايه هاي كشور دانست و افزود: اگر نظارت و مشاركت پايدار مردم در نظام اسلامي وجود نداشته باشد اين نظام به موفقيت دست پيدا نمي كند.

اين استاد دانشگاه در خصوص فناوري هسته اي نيز گفت: بايد مذاكره كنندگان به قدرت و اصالت مردم ايمان داشته باشند و همچنين بايد به خود اتكا به نفس داشته باشند تا بتوانند از منافع اين ملت با اقتدار دفاع كنند. ولي به نظر نمي رسد اين كار را به خوبي انجام داده باشند.

وي در ادامه افزود: نسل امروز پاكتر، زلالتر، با صلابت تر و قويتر از نسل سال 57 است.

دكتر احمدي نژاد در پايان تاكيد كرد كه تابع هيچ تسليم و فشاري براي كناره گيري نخواهد بود.