پیشرفت های علمی کشور گواه اهتمام دانشگاهیان به حفظ دستاوردهای انقلاب است

محمد علی قره در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: انقلاب اسلامی هدیه خداست و رابطه حاکم بر آن رابطه ای عارفانه و دلی است که بر محور ولایت فقیه حرکت می کند.



وی افزود: همین ارتباط، روز به روز و سال به سال بیشتر شده و مردم را به انقلاب پایبندتر می کند.



قره همچنین به حضور حداکثری دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن امسال اشاره و تاکید کرد: دانشگاهیان وظیفه خود می دانند که از انقلاب حمایت کنند و امسال نیز پررنگ تر از هر سال حضور یافتند.



رئیس دانشگاه پیام نور البرز، پیشرفتهای علمی کشور را گواه دیگری بر ارادت جامعه دانشگاهی به نظام و انقلاب برشمرد و ادامه این راه تاکید کرد.



قره حال و هوای حاکم بر کشور در این روزها را در انگیزه و علاقه ای که مردم به ولایت فقیه دارند، عنوان کرد و سلامت و عزت و اقتدار رهبری را از خداوند خواستار شد.



