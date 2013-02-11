جایگاه فلسفه در علوم انسانی/ نسبت علوم انسانی با سبک زندگی

پروفسور جفری ریمان استاد فلسفه دانشگاه امریکن در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت و جایگاه فلسفه در میان رشته‌های علوم انسانی به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا مایل هستم در خصوص اهمیت علوم انسانی صحبت کنم. نمی توان در مقایسه با علوم طبیعی اهمیت علوم انسانی را نادیده گرفت.

وی افزود: حوزه‌ای که علوم انسانی مورد مطالعه قرار می دهد ارتباط مستقیمی با نوع زندگی و هدف زندگی انسانها دارد. نوع علوم انسانی سبک زندگی هر فرهنگی را مشخص می‌کند.

وی در ادامه یادآور شد: در واقع این حوزه‌ای است که علوم طبیعی نمی تواند به آنها پاسخ بدهد. اگر ما بخواهیم علل رفتاری یک فرهنگ خاص را مورد مطالعه قرار بدهیم به طور حتم با علوم انسانی سروکار داریم.

ریمان افزود: اینکه بخواهیم بررسی کنیم چرا ارزشهای خاصی در یک جامعه شکل گرفته مستلزم بررسی آن در حوزه علوم انسانی است.

مؤلف کتاب "عدالت و فلسفه اخلاق معاصر" در ادامه یادآور شد: حال در میان علوم انسانی فلسفه رشته‌ای است که به بررسی بسیاری از پرسشهای مبنایی در این علوم و علوم دیگر می‌پردازد.

وی تأکید کرد: اگر چه در علوم انسانی و علوم طبیعی بسیاری از موضوعات بدون اینکه مورد چون و چرا قرار گیرند بررسی و تحلیل می شوند ولی بررسی چیستی و ماهیت آن از عهده فلسفه بر می آید.

مؤلف "در دفاع از فلسفه سیاسی" یادآور شد: برای نمونه ماهیت واقعیت و حقیقت، ماهیت و چیستی هستی، چیستی معرفت و دانش و چیستی و ماهیت خیر از جمله موضوعاتی هستند که رشته های علوم انسانی غیر فلسفه نمی توانند آنها را مورد بررسی قرار دهند.

وی در پایان تصریح کرد: اینها پرسشهایی هستند که سبک زندگی و هدف ما از زندگی را مشخص می کنند. هر پاسخی به این پرسشها نوع زندگی و ماهیت زندگی هر جامعه را مشخص می سازند.