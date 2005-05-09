دكتر غريبي رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" با بيان اين مطلب افزود : طراحي و پياده سازي پايگاه وب سايت براي گردآوري و اشاعه اطلاعات مربوط به تغيير نظام وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري، پروژه تدوين لايحه ساختار، توسعه شبكه وب مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران، امكان سنجي ثبت اطلاعات فارسي ثبت اطلاعات فارسي و لاتين در يك پايگاه اطلاعاتي نمونه از طريق وب، ساختار سازماني كتابخانه هاي دانشگاهي، نياز سنجي اطلاعات، ابداع و طراحي سيستم رايانه اي جهت ترجمه متون علمي زبان انگليسي به زبان فارسي و ايجاد پايگاه اطلاعات كتاب ها و افزودن اطلاعات كتابخانه مركز به آن از جمله طرح هايي است كه در راستاي خدمت رساني ديجيتالي به مردم صورت گرفته است.

وي تصريح كرد : ايجاد گروهاي بحث و گفتگو علمي به منظور گردآوري مباحث علمي، تحليل اطلاعات علمي كشور، طراحي نرم افزار پايگاه اطلاعات مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران با امكان جستجوي هوشمند و براساس استاندارد مارك، بررسي سياست اطلاع رساني علمي مراكز آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم تحقيقات و فن آوري، دانش ايران در سطح بين المللي سال 2003، ايجاد سيستم ارسال خودكار اطلاعات درخواستي از شبكه به مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران و ... از ديگر طرح هايي است كه به اجراي آنها به پايان رسيده است.

رئيس مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران بهره‌ گيري از خطوط با پهناي باند بيشتر توسط 28خط استيجاري و استفاده از آنتن‌ هاي ماهواره ‌اي براي ارتباط مستقيم و ايجاد سايت‌ هاي Mirror در آمريكا و اروپا، مذاكره با سازمان هاي تأمين كننده منابع ورودي براي ايجاد درك صحيح از وظايف مركز در ميان سازمان هاي تأمين كننده منابع ورودي، طراحي وب معاونت آموزشي، پژوهشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي، نظامند نمودن ارتباطات علمي در سطح ملي و بين‌المللي، طراحي سيستم پيوسته( on-line)، ثبت و اشاعه اطلاعات در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران با رعايت استانداردها، طراحي سيستم ارزيابي و ترفيع هيأت علمي، تغيير ساختار سيستم SDI، امكان سنجي طراحي يك ساختار حداقل استاندارد براي استفاده در ثبت و نمايش كليه پايگاههاي اطلاعاتي موجود بر اساس فرمت مارك آمريكا، ايجاد پايگاه اطلاعات كتابشناختي نرم‌ افزارهاي علمي، آموزشي بر روي شبكه وب و ... را از طرحهاي در دست اقدام برشمرد.