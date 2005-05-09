صادق مرادي در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" افزود: واحد فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان همواره تلاش كرده برنامه ريزي هايي انجام مي دهد كه از مسير تحقيق و پژوهش باشد و از انجام كارهاي اضافي و تشريفاتي خودداري شود.

وي تصريح كرد: بيشتر برنامه ريزي ها مانند ميزگردها، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي حتي اگر به صورت اردوهاي برون شهري هم باشد با اهداف علمي و آموزشي طراحي مي شوند. مانند همايش علل افزايش طلاق كه از اعضا خواسته شد با روش هاي علمي و پژوهشي علل اين مسئله را در جامعه بررسي كنند.

مرادي خاطر نشان كرد: اين برنامه ريزي ها به عنوان يك برنامه ريزي پيشنهادي و با توجه به نيازها و خواسته هاي اعضا در سراسر كشور تهيه و به نمايندگي هاي باشگاه پژوهشگران جوان در كشور ارسال مي شود تا آن ها با بررسي آن پيشنهادات و انتقادات خود را به ما ابلاغ كنند.

معاون فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان افزود: يكي از مهمترين برنامه ريزي هايي كه واحد فرهنگي دانشگاه در سال 83 انجام داد برگزاري كنگره نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري بود.

وي خاطر نشان كرد: بيش از دو هزار مقاله در اين خصوص به دفتر باشگاه ارسال شد كه اين مقالات همگي به چاپ رسيدند و در دسترس اعضا قرار گرفتند.

معاون فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان تصريح كرد: يكي از بخش هاي جالب اين كنگره برگزاري ميزگرد آزاد انديشي بود كه با حضور چند تن از اعضاي هيات علمي و صدها نفر از افراد مشتاق در سالن سران كشورهاي اسلامي اجرا و بحث شد.

مرادي افزود: معاونت فرهنگي باشگاه پژوهشگران جوان چندين همايش مهم سراسري در سال جاري برگزار خواهد كرد كه همايش هم انديشي در شهريور ماه و همايش علوم انساني و هنر در خرداد ماه با حضور جمعي از جوانان عضو باشگاه از مهم ترين آن ها خواهند بود.

اين مقام مسئول يادآورشد: براي اين كه اين همايش ها بهتر برگزار شوند و ماندگاري و تحول بيشتري در ميان جوانان و اعضاي باشگاه ايجاد كند و ما نيز در امور فرهنگي به موفقيت بيشتري دست پيدا كنيم زمينه علمي و پژوهشي را در اين همايش ها گسترش داده ايم.

وي افزود: اين تجربه در سال گذشته تا جايي گسترش پيدا كرد كه در بعضي از همايش ها استقبال جوانان همواره بيش از برنامه ريزي هاي انجام شده بود كه به ناچار براي برخورد نكردن با مشكلات مكاني و زماني، محدوديت افراد را در اين همايش به وجود مي آورديم.