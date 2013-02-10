صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور محدودیتی در صدور ضمانت نامه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر میمنت آبادی ظهر یکشنبه در نشست تعاون گران شهرستان خوی با مسئولان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور اظهارداشت: تعاونی ها این فرصت را مغتنم شمرده و از تسهیلات پیش بینی شده توسط این صندوق برای توسعه فعالیت های واحد خود استفاده لازم را بعمل آورند.

وی ادامه داد: مکانیزم صدور ضمانت نامه براساس مقررات صندوق تا سقف 1.5 میلیارد تومان بوده که 70 درصد این مبلغ برای شرکت های تعاونی و 80 درصد نیز برای شرکت های دانش بنیان توسط صندوق تضمین می شود.

میمنت آبادی با اشاره به موقعیت استان آذربایجان غربی و فعالیت گسترده تعاونی ها در بخش های مختلف کشاورزی،صنعتی، خدمات و صادرات در این استان از فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در کشور بعنوان مهمترین گام دولت در حمایت از تعاونی ها یاد کرد.

وی ارائه وثایق مورد قبول برای منابع بانکی را مهمترین هدف این صندوقدر جهت پرکردن خلاء تعاونی ها عنوان کرد و یاد آور شد: در تعاونی ها با وجود طرح مناسب و افراد توانمند اختصاص اعتبارات توسط بانکها در بیشتر مواقع امکان اخذ تسهیلات از طرف تعاونی ها بعلت نداشتن وثیقه مورد قبول بانکها میسر نمی شوند که حل این معضل یکی از اهداف صندوق ضمانت سرمایه گذاری تلقی می شود.

میمنت آبادی در ادامه با اشاره به شرایط تحریم های اقتصادی در کشور گفت : امروز یکی از نیازهای اساسی و الویت اصلی ما از شیوه تعاونی در بخش اقتصاد حمایت از تولیدات بوده و تعاونی ها می توانند نقش مهم در استفاده ازامکانات و استعدادها در مقابله با مشکلات ناشی از تحریم در کشور ایفا نمایند

بعد از اتمام همایش، یک نشست تخصصی بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون با مدیران بانکی شهرستان و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان تشکیل شد.