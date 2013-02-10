فعالیت 38 اتاق تعاون در سطح کشور/ اختیارات اتاقهای تعاون افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی تیموری ظهر یکشنبه در در نشست تعاون گران شهرستان خوی با مسئولان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور با تاکید بر افزایش اختیارات اتاق های تعاون در کشور افزود: امیدواریم با افزایش بیشتر اختیارات اتاق های تعاون شاهد فعالیت بیش از پیش این اتاق ها در حل و فصل مشکلات تعاونی ها در کشور باشیم.

وی با اشاره به موقعیت و امکانات موجود در شهرستان خوی در شمال استان آذربایجان غربی گفت:در آینده نزدیک با فعالیت اتاق تعاون در شهرستان خوی تعاونگران این منطقه مسائل خود را از طریق اتاق تعاون این شهرستان پیگیری می کنند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی نیز در این مراسم گفت: عملیات احداث و تکمیل بیش از 15 هزار واحد مسکن های مهر در استان آذربایجان غربی پایان یافته و همزمان با بزرگداشت ایام الله دهه مبارکه فجر مورد بهره برداری قرار گرفت.

علی سلیمانی افزود: استان آذربایجان غربی از توان و پتانسیل مناسب برای توسعه فعالیت های کشاورزی، دامی، صنعتی برای افزایش تولیدات داخلی برخوردار بوده و یکی از اهداف مهم تعاون در این استان سوق دادن این فعالیت ها به سمت و سوی تعاون است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار و 700 تعاونی با اشتغال بالغ بر 128 هزار نفر در استان آذربایجان غربی در بخش های مختلف کشاورزی – صنعتی و خدماتی فعالیت دارند.

سلیمانی یادآور شد: در سال جاری بالغ بر 47 میلیارد تومان تسهیلات در اختیار تعاونی ها در آذربایجان غربی قرار گرفته است.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان خوی نیز در این جلسه گفت: شهرستان خوی در حوزه های مختلف دارای ظرفیت های ویژه ای است که ازجمله آنها می توان به صنعت فرش، معادن غنی بویژه سنگ در انواع مختلف، تولید عسل، تولید تخمه آفتابگردان و کدوی آجیلی و موقعیت ممتاز جغرافیایی و مرزی شهرستان اشاره کرد.

غلامحسین عماری در ادامه اظهار داشت: شهرستان خوی بعنوان دومین شهرستان در استان آذربایجان غربی به شمار می آید و 650 تعاونی در بخش های مختلف تولیدی و خدماتی در این شهرستان فعالیت دارند.

وی با بیان اینکه این تعاونی ها زمینه اشتغال بیش از 81 هزار نفر را در شهرستان خوی فراهم کرده است گفت: شهرستان خوی همیشه در عرصه تعاون و همکاری با تعاون گران پیشگام بوده است.