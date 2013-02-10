  1. عناوین کل
۲۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

آیت الله سلیمانی:

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان از حمایت همه جانبه از نظام و رهبری است

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن نشان از حمایت همه جانبه از نظام و رهبری است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: مردم ایران اسلامی امسال با حضور چشمگیر در راهپیمایی 22 بهمن علاوه بر حمایت همه جانبه از نظام، رهبری و دستاوردهای انقلاب، پاسخ دندان شکنی به دنیای استکبار دادند.

آیت الله عباسعلی سلیمانی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور بی نظیر ملت ایران به خصوص مردم شیعه و سنی این استان در راهپیمایی امروز، پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های استکبار جهانی بود.

وی گفت: دشمن گمان می کرد با تحریم و فشار می تواند اتحاد ملت ایران را از بین ببرد اما با راهپیمایی عظیم امروز مانند همیشه با شکست مواجه شد.

وی افزود: حماسه مردم ایران در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن جلوه ای از اتحاد و همبستگی آحاد امت مسلمان ایران در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و پشتیبانی از ولایت مطلقه فقیه بود.

امام جمعه زاهدان با اشاره به حضور پرشور نسل جوان در راهپیمایی امروز، بیان داشت: نسل جوان همواره پیش قراول حرکات انقلاب اسلامی بوده و هستند و حضور گسترده و پرشور آنان در راهپیمایی امروز نشان دهنده امید در جامعه است.

کد مطلب 1813741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها