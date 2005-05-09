به گزارش روابط عمومي دفتر فرماندهي كل سپاه، سردار سرتيپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر در گردهمايي كاركنان ستاد مشترك سپاه به تبيين مهمترين مسائل داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران پرداخت و گفت: در بعد خارجي حضور نظامي آمريكايي ها در منطقه خاورميانه كه در صدد ايجاد پايگاههاي نظامي در عراق و افغانستان است، براي صلح و امنيت منطقه يك تهديد جدي تلقي مي شود.

وي با تشريح سياست آمريكا در قبال جمهوري اسلامي ايران گفت: يكي از اهداف استراتژيك آمريكايي ها در حركت خاورميانه اي خود، مقابله با جمهوري اسلامي ايران است. اما امريكايي ها به اين نتيجه رسيده اند كه تحقق اهدافشان در ايران راه حل نظامي ندارد، از اينرو تنها راه براي سرنگوني جمهوري اسلامي را جنگ نرم با استفاده از سه تاكتيك دكترين مهار، نبرد رسانه اي و ساماندهي نافرماني مدني مي دانند و با تصويب بودجه براي كمك به احزاب و تشكل هاي سياسي طرفدار آمريكا و سازمانهاي غير دولتي و صنفي در ايران در صدد ايجاد تنش هاي داخلي ، اعتراضات و تحريك قوميت ها هستند.

جانشين فرمانده كل سپاه تصريح كرد: مسئله ايران در صدر مسائل سياست خارجي آمريكا قرار دارد و مي خواهند به خيال خام خود با استفاده از طرح فروپاشي اتحاد جماهير شوروي يا به اصطلاح انقلابهاي رنگين در اوكراين، قرقيزستان و گرجستان، ايران را با چالش و مشكل مواجهه كنند.

وي با اشاره به اشراف اطلاعاتي دشمنان نسبت به قدرت و توانايي سپاه و بسيج گفت: تضعيف جايگاه و قدرت نظامي كشور بويژه قدرت سپاه، بسيج و دستگاه امنيتي و اطلاعاتي از سياستهاي امريكايي هاست و به اين خاطر نوك پيكان خود را به سمت اين نهادها نشانه رفته اند.

سردار ذوالقدر با تاكيد بر هوشياري و آگاهي و سازماندهي مناسب و آمادگي براي مقابله با اين تحركات گفت: با توجه به قدرت دفاعي فوق العاده جمهوري اسلامي ايران، آمريكا و هيچ قدرت ديگري با اقدام نظامي و توسل به زور، توانايي مقابله با ايران را ندارند. از اين رو بايد با تقويت ساير مولفه هاي قدرت ملي و تلاش در عرصه فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و رفع نواقص و آسيب هاي داخلي، توطئه هاي دشمنان را ناكام بگذاريم.

جانشين فرمانده كل سپاه اهميت شرايط كنوني در بعد داخلي را انتخابات رياست جمهوري دانست و تاكيد كرد: در گام اول همه بايد براي تحقق حضور حداكثري تلاش كنند، چرا كه حضور گسترده مردم در جريان انتخابات مي تواند به دفع تهديدات و تقويت اقتدار نظام اسلامي كمك نمايد.

وي با اشاره به آرايش سياسي كشور در آستانه انتخابات گفت: بايد با توجه به اقتضائات امروز جامعه و رجوع به اصول و آرمانهاي متعالي انقلاب، دولتي توانمند و كارآمد بر سر كار بيايد و بتواند به سرعت كمبودها و نقصانها را جبران كند و مطالبات بر زمين مانده مردم را پاسخ گويد.

سردار ذوالقدر گفت: رئيس جمهور آينده بايد پيگير پيشرفت و توسعه همه جانبه با الگوهاي بومي متناسب با نيازهاي واقعي كشور باشد و با توجه كافي به دين و دنياي مردم، همت خود را صرف تحقق سياستها و زمينه سازي براي اجراي چشم انداز غرور آفرين بيست ساله نظام جمهوري اسلامي نمايد.