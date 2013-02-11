  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۱۱

برگزاری همایش توجیهی آموزشی عمره ویژه دانشجویان متاهل

برگزاری همایش توجیهی آموزشی عمره ویژه دانشجویان متاهل

اولین همایش توجیهی آموزشی عمره دانشجویان متاهل تهران 25 بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با عنوان "راز عروج" ویژه دانشجویان پذیرفته شده در عمره دانشجویی سال 92-91 است و روز چهارشنبه 25بهمن ماه 91 از ساعت 14:00 الی 17:00 در مجتمع دانشگاهی حضرت ولی عصر(عج) برگزار می شود.

این همایش ویژه دانشجویان متاهل پذیرفته شده در عمره دانشجویی سال جاری است و همایش پسران دانشجوی عمره گزار در تاریخ دیگری برگزار می شود.
 
 اعزام دانشجویان از فروردین ماه سال 92 آغاز می شود و 15 هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور از 3 فروردین تا 18 اردیبشهت ماه سال 92 راهی سرزمین وحی می شوند.
 
اعزام دانشجویان به عمره از 9 ایستگاه پروازی تهران،شیراز،ساری،کرمانشاه،اهواز،اصفهان،مشهد مقدس،کرمان و تبریز به مقصد شهر جده انجام خواهد شد.
 
دانشجویان در قالب 113 کاروان،متشکل از 50 کاروان از پسران مجرد و 63 کاروان متاهلی عازم عمره مفرده خواهند شد.
کد مطلب 1813917

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