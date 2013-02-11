برگزاری همایش توجیهی آموزشی عمره ویژه دانشجویان متاهل

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش با عنوان "راز عروج" ویژه دانشجویان پذیرفته شده در عمره دانشجویی سال 92-91 است و روز چهارشنبه 25بهمن ماه 91 از ساعت 14:00 الی 17:00 در مجتمع دانشگاهی حضرت ولی عصر(عج) برگزار می شود.

این همایش ویژه دانشجویان متاهل پذیرفته شده در عمره دانشجویی سال جاری است و همایش پسران دانشجوی عمره گزار در تاریخ دیگری برگزار می شود.

اعزام دانشجویان از فروردین ماه سال 92 آغاز می شود و 15 هزار نفر از دانشجویان سراسر کشور از 3 فروردین تا 18 اردیبشهت ماه سال 92 راهی سرزمین وحی می شوند.

اعزام دانشجویان به عمره از 9 ایستگاه پروازی تهران،شیراز،ساری،کرمانشاه،اهواز،اصفهان،مشهد مقدس،کرمان و تبریز به مقصد شهر جده انجام خواهد شد.

دانشجویان در قالب 113 کاروان،متشکل از 50 کاروان از پسران مجرد و 63 کاروان متاهلی عازم عمره مفرده خواهند شد.