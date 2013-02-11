به گزارش خبرگزاری مهر، استاد مرتضی هامانی از استان کرمانشاه، استاد پیشکسوت قرآنی است که در بخش پیشکسوتان قرآنی هفتمین همایش تکریم چهرههای قرآنی کشور که 26 بهمنماه، در تهران برگزار خواهد شد تجلیل میشود.
وی در گفتگویی با اشاره به فعالیتهای قرآنی خود طی دهههای گذشته با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی نیز در جلسات قرآنی حضور فعالی داشتم، اظهار کرد: بعد از انقلاب اسلامی به مدت 16 سال مسئول آموزش عقیدتی ـ سیاسی لشکر 81 کرمانشاه بودم و همچنین به عنوان مدرس قرآن نیز در بخش آموزش عقیدتی ـ سیاسی ارتش فعالیت داشتهام به نحوی که در کلاسهایی که برای نظامیان برگزار میشد در مجموع 12 هزار نفر از نظامیان در کلاسهای ما حضور داشته و فارغالتحصیل شدهاند.
تشکیل جامعه قاریان و حافظان استان کرمانشاه
وی به تشکیل جامعه قاریان و حافظان قرآن استان کرمانشاه در سال 72 اشاره کرد و افزود: در سال 72 با همکاری تعدادی از جوانان وعلاقهمندان فعالیتهای قرآنی استان کرمانشاه، جمعیت قاریان و حافظان قرآن استان کرمانشاه را تأسیس کردیم که فعالیت ما در حوزه جامعه قاریان و حافظان استاد کرمانشاه تاکنون نیز ادامه داشته است.
هامانی، همکاری مستمر با نهادهای فرهنگی کشور، مشارکت در مسابقات کشوری و بینالمللی قرآن، برگزاری محافل انس با قرآن کریم و دعوت از قاریان ممتاز و بینالمللی را از جمله برنامههای جامعه قاریان و حافظان قرآن استان کرمانشاه دانست و گفت: سالهاست که هر هفته سه جلسه مستمر قرآنی در حسینیه سالار شهیدان و دو جلسه به طور سیار در منازل برگزار میکنیم.
وی که هماکنون به عنوان «مدیرعامل اتحادیه قرآنی استان کرمانشاه» فعالیت دارد، در این بخش از سخنان خود به اهمیت برگزاری همایش تکریم چهرههای قرآنی در کشور اشاره کرد و افزود: هرچند که چهرهها و شخصیتهای قرآنی، انس با قرآن و انجام فعالیتهای قرآنی را در درجه اول، وظیفه شخصی خود میدانند و توقع چندانی در قبال فعالیتهایی که انجام میدهند، ندارند و همین که خداوند از آنان راضی باشد برای آنان کفایت میکند، اما به هر حال برگزاری چنین همایشی میتواند نقش موثری در ایجاد انگیزه برای انجام فعالیتهای قرآنی داشته باشد و بسیاری از استعدادهای نوجوانان و جوانان قرآنی را نیز شکوفا کند.
توجه سازمان دارالقرآن الکریم به چهرهها و پیشکسوتان عرصه قرآن کریم
هامانی با عنوان این مطلب که تکریم چهرههای قرآنی کشور عامل تشویق نوجوانان و جوانان به انجام فعالیتهای قرآنی و انس بیشتر با قران خواهد بود، ادامه داد: نوجوانان و جوانان و سایر افراد در جامعه زمانی که ببینند به پیشکسوتان و چهرههای قرآنی که سالها در حوزه قرآن و آموزش قرآن فعالیت داشتهاند، بها داده میشود و سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان دارالقرآنالکریم این چهرههای قرآنی را فراموش نکردهاند، در مییابند که انجام فعالیتهای قرآنی موجب خواهد شد تا آنان نیز در آینده به عنوان چهرههای قرآنی معرفی شده و تکریم شوند.
توجه بیش از پیش نهادهای فرهنگی و قرآنی به پیشکسوتان قرآنی
وی با یادآوری اینکه تمامی سازمانها و نهادهای فرهنگی و قرآنی کشور باید فعالیتهایی در جهت تکریم چهرههای قرآنی و توجه بیش از پیش به پیشکسوتان قرآنی داشته باشند، عنوان کرد: همانطور که قهرمانان ورزشی، هنرمندان و ... مورد حمایت مسئولان قرار میگیرند، فعالان و قاریان قرآن و همچنین حافظان که برای حفظ کل قرآن سالها ریاضت و سختی میکشند نیز باید مورد توجه خاص باشند و تمهیداتی در جهت حمایت از این افراد در نظر گرفته شود.
این استاد قرآنی درباره اقداماتی که به منظور حمایت از فعالان و چهرههای قرآنی میتواند انجام شود، اظهار کرد: هرچند که تاکنون کملطفیهایی نسبت به جامعه قرآنی کشور صورت گرفته اما با توجه به اینکه محور انقلاب ما قرآن است و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری نیز همواره بر محور قرار دادن قرآن در تمامی شئون زندگی تأکید داشتهاند، باید تمامی مسئولان این توجه را به جامعه قرآنی کشور داشته باشند تا جامعه ما رنگ و بوی قرآنی به خود بگیرد.
وی در ادامه این بخش از سخنان خود عنوان کرد: افرادی که متولی کارهای قرآنی در کشور هستند بیشک به طور کامل در جریان تمامی مشکلات جامعه قرآنی هستند که این مسئولان باید اقدامات حمایتی از قبیل به کارگیری چهرهها و فعالان قرآنی در سازمانها و نهادهای مختلف داشته باشند و پُستهای اداری و مدیریتی در سازمانها و دستگاهها را به چهرهها و فعالان قرآنی واگذار کنند.
حرکت در مسیر ایجاد جامعه قرآنی
هامانی با تأکید بر اینکه جامعه قرآنی کشور بیش از داشتن انتظار حمایتهای مادی، طالب توجه بیشتر به نشر فرهنگ قرآن است، گفت: برای گسترش فرهنگ قرآنی بیش از آنکه انتظار تکریم و تجلیل داشته باشیم باید به سمتی حرکت کنیم که جامعه خود را به یک جامعه قرانی تبدیل کنیم تا در این صورت افرادی که شخصیتهای قرآنی دارند نیز جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و فرهنگ قرآنی هر چه بیشتر در جامعه گسترش یابد.
وی بخش دیگری از سخنان خود را به فعالیت موسسات و تشکلهای قرآنی در کشور اختصاص داد و گفت: هماکنون بسیاری از موسسات و تشکلهای قرآنی در کشور وجود دارند که مجوز فعالیت خود را از سازمان تبلیغات اسلامی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کردهاند اما به دلیل کمبود بودجه و اعتبارات، از کار قرآنی دست کشیدهاند و لازم است که این موسسات و تشکلها مورد حمایت بیشتری از سوی مسئولان و متولیان قرآنی کشور قرار گیرند.
لزوم برنامه ریزی مناسب برای تربیت نخبگان قرآنی
این پیشکسوت قرآنی یکی دیگر از کمبودهایی که در فعالیتهای قرآنی کشور وجود دارد را لزوم برنامهریزی مناسب برای تربیت نخبگان قرآنی دانست و افزود: این کار هماکنون از سوی سازمان دارالقرآنالکریم در حال انجام است و سازمان دارالقرانالکریم تاکنون برنامههای خوبی به منظور تربیت نخبگان قرآنی و جذب کودکان و نوجوانان به فعالیتهای قرآنی انجام داده که البته لازم است این حمایتها و تشویقها بیش از پیش صورت گیرد و همچنین یکی از مشکلات موجود در فعالیتهای قرآنی که کمبود اساتید مجرب قرآنی در استانها و شهرستانها و تمرکز آنان در تهران، مشهد و قم است، نیز رفع شده و اقداماتی به منظور اعزام اساتید و چهرههای بینالمللی قرآنی برای برگزاری دورههای آموزشی در شهرستانها و استانها صورت گیرد.
توجه بیشتر به چهرهها و فعالان قرآنی شهرستانهای محروم
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به فعالان و چهرههای قرآنی در شهرستانها و برگزاری دورههای آموزش قرآن با حضوراساتید مجرب در شهرستانهای محروم، عنوان کرد: در کنار برگزاری همایش تکریم چهرههای قرآنی که بیشک عاملی برای تشویق افراد جامعه به انجام فعالیتهای قرآنی است، باید به چهرهها و فعالان قرآنی در شهرستانهای محروم نیز توجه خاصی صورت گیرد و همچنین اقداماتی در جهت برگزاری دورههای آموزشی در تمامی شهرستانها به ویژه شهرستانهای محرومتر انجام شود.
به گزارش مهر، هفتمین همایش تکریم چهرههای قرآنی کشور، پنجشنبه 26 بهمن، به منظور تجلیل از 34 پیشکسوت و چهره برتر قرآنی با حضور مسئولان کشوری در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.
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