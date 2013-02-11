قدردانی از تاکسیرانان امدادگر پایتخت در جشنواره تاکسیرانان نمونه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این تفاهمنامه که به امضای میثم مظفر مدیرعامل تاکسیرانی و سید منتظر بشیر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران رسیده است،به تاکسیرانان داوطلب کارت عضویت هلال احمر داده می شود و در برنامه های مختلف از ایشان در طول سال قدردانی می شود.

به گفته ی میثم مظفر یکی از این مراسم جشنواره تاکسیرانان نمونه است که سال اینده برای نخستین بار برگزار می شود و در یکی از بخش های آن بهترین تاکسیرانان امدادگر معرفی و از آنها تجلیل می شود.

همچنین بر اساس بند دیگری از این تفاهمنامه به منظور جبران زمان هایی که تاکسیرانان برای حضور در صحنه امداد و نجات صرف می کنند و امکان درآمدزایی برای آنها وجود ندارد سازمان تاکسیرانی مبلغ مصوبی را به آنها پرداخت می کند.

تاکسیرانی که دوره های آموزشی را با موفقیت بگذرانند علاوه بر دریافت کارت عضویت کیف های کمک های اولیه را دریافت و برای کمک رسانی در تاکسی های خود نگهداری می کنند.

این تفاهم نامه از بهمن 91 آغاز و به مدت دو سال برای تاکسیرانان تهرانی اجرا خواهد شد.

