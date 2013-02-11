تولید 160 تن خیار گلخانه ای در قائم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی درویش نیا افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و طبیعی منطقه و استفاده بهینه از عوامل موثر و توصیه های کارشناسان در تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری مفید از منابع موجود و انجام عملیات زراعی، توسعه کشت گلخانه ای فرصت مناسبی برای تولید منطبق با نیازهای بازار مصرف، درآمد و اشتغالزایی همراه با کیفیت و کمیت محصولات استحصالی و تولید بیش از یک محصول در سال است.



وی افزود: قائم شهر دارای بیش از دو هکتار سطح پرورش خیار گلخانه ای با عملکرد هشت کیلوگرم در هر متر مربع است.

درویش نیا گفت: پیش بینی می شود با اشتغالزایی 10 نفر بیش از 160 تن خیاز گلخانه ای در سال جاری در این شهرستان تولید شود.

صدور 36 فقره پروانه واحد دامداری



مدیر جهاد کشاورزی ساری، از صدور 36 فقره پروانه واحد دامداری کوچک روستایی در سال جاری در این شهرستان خبر داد.



طهمورث قاسم نژاد افزود: از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری در سالجاری با تشکیل کمیسیون فنی صدور پروانه دامداری کوچک روستایی در داخل بافت روستا، 36 واحد دامداری گاو شیری، پرواربندی بره و گوساله و گوسفند داشتی بظرفیت 552 راس پروانه دامداری کوچک صادر شد.



وی افزود: تعداد 40 واحد دامداری بظرفیت هزار و 395 راس نسبت به تمدید پروانه دامداری کوچک روستایی اقدام که این امر در راستای حمایت از واحدهای تولیدی بخش دامپروری و شناسنامه دار نمودن واحدها صورت گرفته است.

کلاس آموزشی ترویجی در نکا



یکدوره کلاس آموزشی، ترویجی تحت عنوان، آموزش کاشت و نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی با شرکت بیش از 20 نفر از بانوان ادارات شهرستان نکا در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

این کلاس آموزشی، ترویجی تحت عنوان، آموزش کاشت و نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی با شرکت بیش از 20 نفر از بانوان ادارات شهرستان نکا در محل مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.



در این کلاس آموزشی فراگیران آموزش های لازم جهت کاشت و نگهداری گیاهان زینتی و آپارتمانی را بصورت مصور فرا گرفتند.