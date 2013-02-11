"هنر" ابزاری مهم برای انتقال مضامین عالی انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی صبح دوشنبه در یازدهمین جشنواره شعر جوان آذربایجان در سراب با بیان اینکه شهریار شیرین سخن با منظومه حیدر بابایه سلام آذربایجان را به جهان شناساند، اظهارکرد: محتشم کاشانی با مرثیه سرایی در مورد واقعه عاشورا و شعر همای رحمت شهریار مثال هایی روشن از تاثیر گذاری زبان شعر و هنر در جامعه است.

سعادتی تصریح کرد: دشمنان امروز از سلاح هنر علیه تخریب ملت های آزاده جهان بهره می گیرند.

فرماندار سراب با اشاره به بودجه های هنگفتی که از سوی دولت های استعماری در این موضوع صرف می شود ابراز داشت: هالیوود به عنوان سلاح برنده استکبار در صدد تطهیر چهره استکباری قدرت های بزرگ و تخریب چهره های مردمی است.

وی یادآورشد: هالیوود از جانیان قهرمان می سازد و به مردم معرفی می کند.

رضا شفیع نژاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سراب در این جشنواره گفت: یازدهمین جشنواره شعر جوان آذربایجان با شرکت بیش از یک هزار و 500 اثر در سراب برگزار شد.

وی افزود: از این آثار رسیده 9 اثر برای قرائت در جشنواره برگزیده و 120شاعر در این جشنواره از اقصی نقاط کشور شرکت کردند.

به گفته شفیع نژاد این جشنواره بخش ویژه ای نیز با موضوع ولایت،عاشورا و انتظار داشته است.