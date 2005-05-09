به گزارش خبرگزاري "مهر"، هيات وزيران در جلسه مورخ 14/2/1384 بنا به پيشنهاد شماره 61/6/10335 مورخ 31/1/1384 وزارت كشور و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي - مصوب 1382 - آيين نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- پس از ابلاغ مراتب تاييد صلاحيت به داوطلب ذي ربط موضوع تبصره (2) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، داوطلب مذكورحداكثر تا پانزده روز قبل از روز اخذ راي مي تواند درخواست تغيير حوزه انتخابيه خود را به وزارت كشور و يا مركز حوزه انتخابيه اي كه در آن ثبت نام نموده است، تسليم نمايد.

ماده 2- وزارت كشور و يا فرماندار و رئيس هيات اجرايي حوزه انتخابيه ذي ربط موظف است درخواست داوطلب را همراه با نسخه اي از مدارك ثبت نام حداكثر ظرف يك روز به حوزه انتخابيه جديد و مورد درخواست ارسال نمايد.

ماده 3- هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه جديد موظف است حداكثر ظرف دو روز پس از دريافت درخواست نسبت به رسيدگي به صلاحيت داوطلب بر اساس تبصره هاي (2) و (3) ماده واحده قانون تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان مجلس شوراي اسلامي اقدام و مراتب را طي صورت جلسه اي به هيات نظارت استان اعلام نمايد.

ماده 4- هيات نظارت استان موظف است حداكثر ظرف دو روز پس از دريافت صورتجلسه رسيدگي به صلاحيت داوطلب از هيات اجرايي با كسب نظر از هيات مركزي نظارت خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت داوطلب طي صورت جلسه اي به هيات اجرايي اعلام نمايد. هيات مركزي نظارت هم زمان نظر خود را به شوراي نگهبان نيز اعلام خواهد كرد.

ماده 5- شوراي نگهبان نظر خود را در خصوص تاييد رد صلاحيت داوطلب موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون مزبور در مهلتي به وزارت كشور اعلام خواهد كرد تا در صورتي كه صلاحيت داوطلبي در مراحل قبلي تاييد و اكنون رد شده است، بتواند براساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخواست رسيدگي مجدد نمايد.

ماده 6- در اجرابي تبصره (1) ماده واحده قانون مذكور، داوطلبان مشمول اين تبصره مي توانند حداكثر ظرف (24) ساعت پس از دريافت ابلاغ موضوع تبصره (2) ماده (52) قانون مزبور درخواست تغيير حوزه انتخابيه خود را به وزارت كشور يا مركز حوزه انتخابيه تسليم نمايند.

ماده 8- موضوع مواد (2، 3، 4) براي داوطلبان مشمول تبصره (1) ماده واحده قانون ياد شده نيز اعمال خواهد شد.

ماده 9- شوراي نگهبان نظر نهايي خود را در خصوص تاييد يا رد صلاحيت ذي ربط قبل از انتشار اسامي نامزدها و آغاز تبليغات انتخاباتي به وزارت كشور اعلام خواهد كرد.

ماده 10- در صورت رد درخواست تغيير حوزه انتخابيه داوطلب توسط هيات اجرايي و يا هيات مركزي نظارت و شوراي نگهبان تاييد صلاحيت داوطلب براي حضور در انتخابات در حوزه انتخابيه اوليه به قوت خود باقي است.