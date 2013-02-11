به گزارش خبرنگار مهر، دیروز هرجای این سرزمین پهناور را که می دیدی چشمت خیره به حضور بود و آنچه نگاه ها را خیره تر می کرد خیل عظیم جمعیت در حمایت و دفاع از ولایت و خون شهدا در شرایطی بود که دشمن تمامی قوای خود را برای افزون کردن فشارهای اقتصادی و گسترده ترکردن تحریم ها علیه ملت همیشه سربلند ایران به کار بسته است.

شاید دوربین های با تجربه خبرنگاران خارجی تصور می کردند که مانند گذشته حضور مردم را در خیابان های ایران ببیند اما سران استکبار در دل آرزو داشتند که شاید امسال با تحریم هایی که علیه ایران به وجود آوردند و فشارهای اقتصادی که مردم بر دوش می کشند بتوانند خیابان های تهران و سراسر ایران را خلوت تر از سال های گذشته ببینند اما تمامی مردم با ندای "ما پیرو ولایتم" با مشت های گره کرده به دشمن ثابت کردند که باید این آروز محال را با خود به گور ببرد.

مردم استان البرز و کرج نیز همراه و همگام با سایر استان های کشور با حضوری چشمگیر و به اذعان بسیاری از مردم حاضر با حضوری با شکوه تر از سال های گذشته در این جشن انقلابی شرکت کردند.

با وجود اینکه امسال مسیر راهپیمایی در شهرستان کرج برای رفاه حال شهروندان و محیا کردن شرایط برای حضوری بیشتر تغییر کرده بود تمامی مردم در پی گفتگوهای خبرنگاران از این موضوع ابراز رضایت کردند.

مردم همیشه جلوتر از مسئولان حرکت می کنند

استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور دیروز مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: دیروز روز پیروزی مجدد مردم ایران در برابر دیدگان دشمن بود و مردم ایران نشان دادند که در دفاع از ولایت هیچ چیز جلو دار آنها نخواهد بود.

اصغر عربیان تصریح کرد: مردم همیشه جلوتر از مسئولان حرکت کرده اند و شکوه حضور مردم در راهپیمایی دیروز مثال زدنی بود و ما به داشتن چنین مردمی افتخار می کنیم.

وی از حضور رسانه ها نیز برای پوشش خبری دیروز نیز تشکر کرد و اظهار داشت: خبرنگاران نیز مانند همیشه اثبات کردند که در کنار مردم برای ایران اسلامی دلسوزانه فعالیت می کنند.

باید خدمت گزار مردم باشیم

فرماندار شهرستان کرج نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حماسه دیروز مردم در جشن پیروزی انقلاب گفت: توقعی جز این حضور پرشور از مردم را نداشتیم و باید به خاطر این حضور قدردان مردم باشیم.

مهدی ایران نژاد با بیان اینکه در ساعات اولیه صبح و قبل از شروع مراسم شاهد حضور مردم در خیابان ها بودیم، اظهار داشت: حضور غیرتمندانه مردم نشان از تعهد و پایبندی به ارزش های انقلاب است و این موضوع مسئولیت ما را در قبال مردم سنگین تر می کند.

وی افزود: دشمن می داند مهمترین عنصردر کشور ما مردم هستند و تمامی تلاش خود را با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کار می بندد تا حضور مردم را کمرنگ کند اما دیروز به نقلی معروف تمامی نقشه های دشمن نقش بر آب شد.

فرماندار کرج تصریح کرد: مردم دیروز به وظیفه خود عمل کردند و به دشمن نشان دادند که حتی در دشوارترین شرایط دست از ولایت بر نمی دارند و این حضور غیرتمندانه وظیفه مسئولان را دشوار می کند.

وی تاکید کرد: مردم حجت را بر مسئولان تمام کردند و مسئولان نیز باید در راستای عملکرد بهتر و بیشتر در برابر مردم حرکت کنند.

ایران نژاد با بیان اینکه بصیرت و آگاهی باعث حضور پرشور مردم در راهپیمایی دیروز بود، گفت: در آینده ای نزدیک انتخابات مهمی را در پیش رو داریم و مردم نیز باید با آگاهی فردی را انتخاب کنند که جایگاه معنوی و تخصصی مناسبی داشته باشند و دلسوز مردم باشد.

فرماندار کرج در پایان اذعان داشت: امیدواریم در طول دوران مسئولیت خود بتوانیم مشکلات مردم را به نحوی شایسته حل کنیم زیرا ما خدمت گزار این مردم سرافراز هستیم.

رهبری نقش موثری برای حضور مردم در 22 بهمن داشت

فرماندار شهرستان اشتهارد نیز در تشریح حضور مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن جشن بزرگ پیروزی انقلاب گفت: سخنان مقام معظم رهبری نقشی اثر گذار در حضور پر شور مردم داشت.

ابوالفضل اینانلو اظهار داشت: مردم اشتهارد نیز با وجود تازه تاسیس بودن این شهرستان حضوری پررنگ در این جشن بزرگ داشتند و 22 بهمن امسال جزء سال های به یاد ماندنی در تاریخ انقلاب به لحاظ حساست خواهد بود.

وی افزود: ما باید ضمن قدردانی از حضور مردم خدمت گزارانی شایسته برای آنها باشیم.

فرماندار اشتهارد با اشاره به انتخابات پیش رو تصریح کرد: مردم دفاع از ولایت را به اثبات رساندند و امید می رود در انتخابات اخیر نیز با حضور چشمگیر خود معادلات دشمن را برهم ریزند.

به هر روی 22 بهمن دیگری در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ایران ورق خورد، و چه زیبا نقش بست رد پای مردم غیور بر سینه آسفالت گرم خیابان ها.

22 بهمن سال 91 به لحاظ زمانی دیگر بر نمی گردد اما یادش و غیرت مردمانش در همیشه تاریخ می ماند و مردم این دیار با پایبندی خود به انقلاب و ولایت در سال های آتی لحظات با شکوه تری را در دفتر انقلاب ثبت می کنند زیرا این باور و دلدادگی مردم است که نه تنها هیچ گاه کمرنگ نمی شود بلکه در بزنگاه تاریخ شور و معرفتش بیشتر خواهد شد.

گزارش از عاطفه بیات