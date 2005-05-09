وزير كشور جديد عراق با آيت الله سيستاني ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر،خبرگزاري فرانسه ازشهر نجف گزارش داد: وزيركشورجديد عراق دريك كنفرانس خبري در ساختمان استانداري نجف درمورد هدف از سفرش به شهر نجف گفت : من براي ملاقات با مراجع عاليقدر و در راس آنها آيت الله سيستاني به نجف آمده ام و با ايشان ديدار كردم .

وي افزود: من همچنين براي حل مشكلات شهر نجف بويژه مشكل پليس اين شهر به اين منطقه آمده ام. وزيركشورجديد عراق تصريح كرد : درجريان مذاكراتم با آقاي سيستاني براي وي اوضاع امنيتي عراق بويژه بغداد را تشريح كردم .

بيان باقرجبرصولاغ جبر گفت: آيت الله سيستاني نيزبرضرورت وحدت ويكپارچگي ملي تاكيد كردند وگفتند: وزارت كشورعراق بايد براي همه عراقيها باشد .

وي افزود:مرجع عاليقدرشيعيان عراق پيگيري خبر كشته شدن شماري از افراد قبيله الدليم درمنطقه كسره وعطش بدست نيروهاي پليس را خواستار شدند و برضرورت تحقيق درمورد اين حادثه تاكيد كرد.

به گفته وزير كشور جديد عراق، درهمين راستا كميته اي تحقيقي تشكيل خواهم داد وفرمانده پليس بغداد را فرا خواهم خواند و به توضيحاتش در مورد اين جنايت گوش مي دهم اما وي نقش پليس در اين حادثه را رد كرد .

وزير كشور جديد عراق درمورد تظاهرات جمعه گذشته در كوفه پس ازپايان نماز جمعه كه منجربه زخمي شدن 5 شهروند عراقي شد گفت: ازما خواسته شده كميته اي تحقيق را براي بررسي اين امرتشكيل دهيم و من ازاستاندار نجف شنيدم كه اين كميته تشكيل شده وما منتظر نتايج آن هستيم .

بيان باقر جبرصولاغ جبر درمورد ديدارش با آيت الله محمد سعيد حكيم گفت : آقاي حكيم بر ضرورت تامين امنيت جان شهروندان عراقي تاكيد كردند .

جبر تاكيد كرد دولت عراق طرحهاي گسترده و موثري را براي مبارزه با تروريسم در دست دارد چرا كه روز گذشته نشستي برگزارشد و مقدمات اين طرح در وزارت دفاع و كشور تصويب شد و به زودي زود ما شاهد حل اين امورهستيم .

وزير كشورجديد عراق درمورد پست هاي مسئولان وزارت كشور گفت : ما هيچ تصميمي براي بركناري كسي نداريم و شمار محدودي افسرهستند كه استعفا كرده اند .

به گفته وي ما افراد مفسد را تحت پيگرد قرار مي دهيم و آنها را ازپست هايشان بركنار مي كنيم كه آن براساس لياقت شخص و ميزان فاسد بودنش خواهد بود .

وي درمورد تدابير امنيتي وزارت كشور عراق گفت : ما امروز چهل تروريست را كه در بينشان افراد خطرناكي ديده مي شود دستگير كرديم و به زودي اسامي آنها را اعلام خواهيم كرد.