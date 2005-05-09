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۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۹:۱۱

براي حل مشكلات شهر نجف

وزير كشور جديد عراق با آيت الله سيستاني ديدار كرد

بيان باقر صولاغ جبر وزير كشور جديد عراق امروز دوشنبه با آيت الله سيستاني مرجع عاليقدر شيعيان عراق درمنزلش در شهر نجف ديدار و گفتگو كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر،خبرگزاري فرانسه ازشهر نجف گزارش داد: وزيركشورجديد عراق دريك كنفرانس خبري در ساختمان استانداري نجف درمورد هدف از سفرش به شهر نجف گفت : من براي ملاقات با مراجع عاليقدر و در راس آنها آيت الله سيستاني به نجف آمده ام و با ايشان ديدار كردم .

وي افزود: من همچنين براي حل مشكلات شهر نجف بويژه مشكل پليس اين شهر به اين منطقه آمده ام. وزيركشورجديد عراق تصريح كرد : درجريان مذاكراتم با آقاي سيستاني براي وي اوضاع امنيتي عراق بويژه بغداد را تشريح كردم .

بيان باقرجبرصولاغ جبر گفت: آيت الله سيستاني نيزبرضرورت وحدت ويكپارچگي ملي تاكيد كردند وگفتند: وزارت كشورعراق بايد براي همه عراقيها باشد .

وي افزود:مرجع عاليقدرشيعيان عراق پيگيري خبر كشته شدن شماري از افراد قبيله الدليم درمنطقه كسره وعطش بدست نيروهاي پليس را خواستار شدند و برضرورت تحقيق درمورد اين حادثه تاكيد كرد.

به گفته وزير كشور جديد عراق، درهمين راستا كميته اي تحقيقي تشكيل خواهم داد وفرمانده پليس بغداد را فرا خواهم خواند و به توضيحاتش در مورد اين جنايت گوش مي دهم اما وي نقش پليس در اين حادثه را رد كرد .

وزير كشور جديد عراق درمورد تظاهرات جمعه گذشته در كوفه پس ازپايان نماز جمعه كه منجربه زخمي شدن 5 شهروند عراقي شد گفت: ازما خواسته شده كميته اي تحقيق را براي بررسي اين امرتشكيل دهيم و من ازاستاندار نجف شنيدم كه اين كميته تشكيل شده وما منتظر نتايج آن هستيم .

بيان باقر جبرصولاغ جبر درمورد ديدارش با آيت الله محمد سعيد حكيم گفت : آقاي حكيم بر ضرورت تامين امنيت جان شهروندان عراقي  تاكيد كردند .

جبر تاكيد كرد دولت عراق طرحهاي گسترده و موثري را براي مبارزه با تروريسم در دست دارد چرا كه روز گذشته نشستي برگزارشد و مقدمات اين طرح در وزارت دفاع و كشور تصويب شد و به زودي زود ما شاهد حل اين امورهستيم .

وزير كشورجديد عراق درمورد پست هاي مسئولان وزارت كشور گفت : ما هيچ تصميمي براي بركناري كسي نداريم و شمار محدودي افسرهستند كه استعفا كرده  اند .

به گفته وي ما افراد مفسد را تحت پيگرد قرار مي دهيم و آنها را ازپست هايشان بركنار مي كنيم كه آن براساس لياقت شخص و ميزان فاسد بودنش خواهد بود .

وي درمورد تدابير امنيتي وزارت كشور عراق گفت : ما امروز چهل تروريست را كه در بينشان افراد خطرناكي ديده مي شود دستگير كرديم و به زودي اسامي آنها را اعلام خواهيم كرد.

کد مطلب 181415

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