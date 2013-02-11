بوکسورهای خراسان شمالی به رقابت های منطقه سه کشور اعزام شدند

حسن بیک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تیم هشت نفره بوکس خراسان شمالی برای شرکت در رقابت های بوکس منطقه سه کشور که به میزبانی خراسان رضوی برگزار می شود، به مشهد اعزام شد.

وی اظهار داشت: یاسر امانی فر، پویا ناوی، حسین داورپناه، رضا الهامی، پیمان علیزاده، عنایت الله خاره، حسن محمدی و ابراهیم محزون هشت بوکسور این استان هستند که به عنوان تیم خراسان شمالی در این مسابقات حضور خواهند داشت.

به گفته بیک زاده این افراد پیش از این در رقابت های بوکس انتخابی تیم خراسان شمالی که در محل خانه بوکس مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علیدخت بجنورد برگزار شد، با کسب عناوین برتر در اوزان مختلف به عضویت تیم استان درآمدند.

وی اضافه کرد: مسابقات بوکس منطقه سه کشور طی روزهای 23، 24 و 25 بهمن ماه سال جاری به میزبانی مشهد و در محل سالن کشتی این شهر برگزار می شود.

دبیر هیئت بوکس خراسان شمالی تصریح کرد: در این مسابقات حدود 75 نفر از ورزشکاران، مربیان و داوران بوکس از استان های مازندران، گلستان، خراسان شمالی، سمنان و خراسان رضوی حضور دارند و رقابت ها با شرکت پنج تیم در 10 وزن بین 49 تا 91 کیلوگرم برگزار خواهد شد.