حفاظت و مرمت اشیای تاریخی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین همایش دوسالانه حفاظت و مرمت طی 4 روز برگزار می شود که در 2 روز اول تعداد 20 سخنرانی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد و سخنرانان به ارائه گزارش از طرحهای پژوهشی و اجرایی حفاظت و مرمت طی سالهای اخیر می پردازند.

در روز پایانی نیز کارگاه تئوری و عملی آشنایی با میکرو ارگانیسم های مخرب بسترهای سنگی، مکانیسم های تخریب و روشهای مقابله و کنترل عوامل زیستی تخریب و همچنین کارگاه آموزشی شناخت مقرنس در بستر حفاظت و مرمت درمحل پژوهشکده حفاظت و مرمت اشیای تاریخی-فرهنگی برگزار می شود.

تعداد مقالات رسیده به دبیر خانه همایش 101 عدد است که از این میان تعداد 20 مقاله جهت ارائه به صورت سخنرانی انتخاب شده است و به موازات برگزاری جلسات سخنرانی نمایشگاهی از تعداد 21 مقاله ای که جهت ارائه به صورت پوستر انتخاب شده اند برگزار میشود و تعداد 42 مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات دهمین همایش حفاظت و مرمت اشیای تاریخی فرهنگی انتخاب شده اند.

در مراسم افتتاحیه همایش از کتاب خلاصه مقالات دهمین همایش حفاظت ومرمت اشیای تاریخی فرهنگی و کتاب مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیای تاریخی فرهنگی و همچنین از پرتال نخستین همایش فرسودگی زیستی در میراث فرهنگی با حضور محمد شریف ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی رونمایی می شود.