حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان حضور گسترده امسال مردم پرمعنا بوده گفت: مردم فهیم و آگاه البرز با بیان پیام های مختلف در این راهپیمایی حضور پیدا کردند.

وی تصریح کرد: مردم با شرایط ظالمانه موجود پای انقلاب و ارزش های این انقلاب ایستادگی کردند این امر نشان از آن است که پیوند انقلاب و مردم هر روز محکم تر می شود.

وی افزود: با شرایطی که دشمنان از نقاط مختلف جهان در زمینه های اقتصادی و معشیتی بر کشور ما دارند باز هم شاهد حضور بیشتر مردم در صحنه بودیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: با وجود فضاسازی خبری و افکارسازی در حوزه های مختلف از سوی مخالفان نظام ولی مردم نشان دادن پای انقلابشان خواهند ایستاد.

وی در ادامه اظهار داشت: در همه مصاحبه ها به خوبی قابل مشاهده بود که مردم پیام امام را به خوبی درک کردند و شرکت در این راهپیمایی را پیشتیانی از ولایت می دانستند.

کاشانی پور افزود: این ملت شایسته داشتن نظام و جامعه کامل و بدون مشکل هستند و مسئولان باید تمام تلاششان در جهت ایجاد شرایط هر چه بهتر جامعه و رفع مشکلات داشته باشند.