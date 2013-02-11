ایران در نمایشگاه گردشگری میلان شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ 11 تا 15 بهمن ماه جاری، چهار دفتر خدمات مسافرتی کشور توانستند در نمایشگاه فیتور اسپانیا در غرفه ای به متراژ بیش از 100 متر توانمندی های کشور را به معرض نمایش بگذارند.

در ماه جاری پس از پشت سر گذاشتن نمایشگاه "بیت" میلان از 24 تا 26 بهمن ماه، نمایشگاه ITB برلین پیش روست که از تاریخ 16 تا 18 اسفند ماه میزبان توانمندی های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران از 29 اسفند تا دوم فروردین ماه در نمایشگاه گردشگری کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی(OIC) حضور می یابد همچنین از 30 اسفندماه تا 3 فروردین مهمان نمایشگاه "میت" روسیه است.