  1. جامعه
۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

قانون تمام وقت شدن پزشکان باید اجرا شود

قانون تمام وقت شدن پزشکان باید اجرا شود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر اجرای مصوبه تمام وقت شدن پزشکان بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا مرندی اظهار داشت: کسانی که در مورد اجرایی نشدن این قانون صحبت می کنند بدانند ما در اوج جنگ که روزی یک میلیون بشکه استخراج می کردیم و هر بشکه را به قیمت 8 دلار می فروختیم که یک و نیم دلار از آن هم هزینه استخراج نفت می شد، شبکه بهداشت و درمان کشور را راه اندازی کردیم، بنابراین این قانون هم اگرچه سختی هایی را به جامعه پزشکی تحمیل می کند ولی قابل اجراست.

وی ادامه داد: در آن زمان ما مشکل قانع کردن مجلس و ائمه جمعه را هم داشتیم ولی امروز می بینیم که راه اندازی این شبکه چه ثمراتی داشته است. قانون تمام وقت شدن هم ثمرات خوبی در آینده برای نظام سلامت کشور خواهد داشت.

مرندی در پاسخ به برخی انتقادات به این قانون گفت: انتقاد و پیشنهاد باید قبل از تصویب قانون صورت گیرد نه زمانی که قانون تصویب و ابلاغ شده است، اکنون همه موظفیم قانون را اجرا کنیم.

کد مطلب 1814232

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