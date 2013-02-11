تشدید بازرسی ها به طور جدی مد نظر قرار گیرد/ دانشگاه علوم پزشکی کم کاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان افزود: نظارت و بازرسی درست و محسوس از بازار امنیت و آرامش مردم را به همراه دارد.

وی ادامه داد: در استان سوء استفاده کننده وجود دارد و در این راستا باید برخورد جدی با افراد سودجو در دستور کار قرار گیرد.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه هر مدیری باید خودش مباحث مربوط به نظارت و بازرسی را پیگیری کند، افزود: متاسفانه در این راستا دانشگاه علوم پزشکی در جلسات حضور پیدا نمی کند و این امر حاکی این است که برای سلامتی مردم اهمیتی قائل نیست.

رئوفی نژاد تاکید کرد: باید کارها عملیاتی تر و کاربردی تر شود و اگر درگیری در کار ایجاد نشود بازار وضعیت اسفناک برای خود داشته است.

وی در ادامه گفت: بحث بازار از اولاترین موضوعات مهم در کشور است که اگر به این امر مهم توجه نشود جامعه از لحاظ سیاسی، اجتماعی، امنیتی دچار مشکل می شود.

استاندار زنجان یادآور شد: باید تشدید نظارت در دستور کلیه دستگاههای ذیربط قرار گیرد.

رئوفی نژاد، از اجرای طرح نظارت ویژه نوروز 92 خبر داد و گفت: این طرح قبلا اجرا می شد ولی امسال ویژه تر اجرایی خواهد شد و در این راستا باید کنترل و مدیریت جدی به قدری باشد که در بازار مردم مایحتاج خود را تامین کنند.

وی ادامه داد: عرضه و تقاضا دست خودمان است و باید سازمان صنعت و معدن وتجارت به ازای افزایش هر کالایی پاسخگو بوده و پیگیر این موضوع باشد.

استاندار زنجان گفت: در ایام عید آجیل، مرکبات، شیرینی جات، مرغ گوشت قرمز، باید به خوبی توسط بازرسان کنترل شوند چرا که باید این اقلام از نظر بهداشتی تایید شوند چرا که سلامتی مردم برای ما مهم است.

رئوفی نژاد ادامه داد: باید ظرفیت ذخیره سازی در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد و در صورت عدم قرار دادن سردخانه در اختیار این سازمان برای ذخیره سازی میوه برخورد قانونی صورت می گیرد.