اعلام لیست نخست حائزین شرایط دریافت آرم ترافیک/ مهلت ثبت نام کارت سال 92

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت انجمن نویسندگان ورزشی با اعلام این خبر نوشت: به اطلاع کلیه اعضا می رساند با مساعدت رئیس کمیته ورزش شورای اسلامی شهر تهران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، لیست نخست حائزین شرایط آرم ترافیک سال 1392 مورد تایید نهایی قرار گرفت.

اسامی 93 نفر از افراد حائز شرایط که در سایت isja.ir منتشر شده است می توانند جهت ارائه مدارک به دفاتر خدمات شهر مراجعه نمایند. همچنین مراحل اداری مربوط به لیست دوم ( نهایی ) متقاضیان نیز بزودی بر روی سایت انجمن منتشر خواهد شد. این افراد تایید اعضای هیات رئیسه را داشته اند.

خبر دیگر اینکه طبق مصوبه هیات رییسه انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران، متقاضیان عضویت یا تمدید عضویت انجمن باید حدفاصل 15 بهمن ماه تا 15 اسفندماه درخواست خود را از طریق تکمیل فرم آنلاین انجمن ارایه کنند.



به گزارش ایسجا (پایگاه رسمی اطلاع رسانی انجمن ورزشی نویسان ایران) با هدف سامان دادن به روند صدور کارت های عضویت، از امسال، متقاضیان عضویت یا تمدید عضویت انجمن می بایست حدفاصل 15 بهمن ماه تا 15 اسفندماه درخواست خود را از طریق تکمیل فرم آنلاین انجمن ارایه کنند.

همچنین برای جلوگیری از تضعیع حقوق متقاضیان جدید، عملیات دریافت درخواست ها و بررسی آن در هیات رییسه یکبار هم از 15 مهر تا 15 آبان ماه هر سال تکرار می شود.

بدیهی است که با هدف ساماندهی عملیات صدور کارت و ضرورت تصویب تمامی درخواست ها – عضویت و تمدید - در هیات رییسه، به درخواست های ارایه شده خارج از این دو بازه زمانی ترتیب اثر داده نشده و برنامه های خدماتی – آموزشی یا حقوقی انجمن صرفا شامل همکارانی خواهد بود که دارای کارت معتبر – به لحاظ اعتبار زمانی در هنگام ارایه خدمات - باشند.

با این توضیح از همکاران درخواست می شود تا پیش از نیمه اسفندماه نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت یا تمدید 1392- 93 اقدام نمایند.