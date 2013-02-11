  1. جامعه
۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

جابجایی یک میلیون و 937 هزار و 400 مسافر مترو در 22 بهمن

جابجایی یک میلیون و 937 هزار و 400 مسافر مترو در 22 بهمن

یک میلیون و 937 هزار و 400 نفر به طور رایگان در مراسم راهپیمایی 22 بهمن 139 با شبکه مترو جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد که تسهیلات مطلوب به شرکت کنندگان در جشن انقلاب اسلامی که از آغازین ساعات صبح 22 بهمن تا پایان مراسم راهپیمایی در خطوط مختلف مترو ادامه داشت به ثمر نشست و یک میلیون و 937 هزار و 400 نفر مسافر به طور رایگان با قطارهای مترو جابجا شدند.

شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه تحقق مطلوب برنامه ریزی‌ها در این شرکت را مرهون هماهنگی، تعامل، هم فکری و همکاری مجموعه این شرکت دانسته و تاکید کرد که شرکت بهره برداری مترو با تمام توان در خدمت مردم و جلب رضایت شهروندان است.

همچنین این شرکت اعلام کرده بود در این روز بلیت مترو رایگان است که منتها این تسهیلات  تا ساعت 14 به مسافران داده شد.

کد مطلب 1814264

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها