تکنیک انیمیشن ایران رشد چشمگیری داشته است

امیر سحرخیز کارگردان انیمیشن که در هشتمین دوره جشنواره پویانمایی تهران یکی از اعضای هیات انتخاب بوده است در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاید فقط روی یکی دو فیلم بحث جزیی بین اعضای هیات انتخاب شکل گرفت و نظرات بسیار به هم نزدیک بود. این خود آثار بودند که به صورت قطعی مشخص میکردند قابلیت راهیابی به بخش مسابقه را دارند یا خیر.
فیلمنامههای خوب و گرافیک ضعیف
وی مواردی چون گرافیک، فیلمنامه، کارگردانی و انیمیت را جزو ملاکها و معیارهای اساسی انتخاب آثار ذکر کرد و افزود: اگر در فریم اول هر اثری گرافیک خاص و ویژهای میدیدیم و جذبمان میکرد در ادامه به موارد دیگری چون دکوپاژ و انیمیت آن توجه میکردیم. گاهی برخی فیلمها با اینکه فیلمنامه خوبی داشتند،اما به دلیل ضعف گرافیک نمره کمتری میگرفتند. پس از شاخصهها و پارامترهای اولیه به مباحث دیگری مثل صدا و موسیقی هم توجه ویژهای کردیم که در امتیازات نهایی فیلمها موثر بود. متاسفانه خیلی از کارها گرافیکهای مشابه داشتند و به نظر میرسید از فیلم خاصی تقلید کردهاند.
کارگردان "آلامد" به افت آثار این دوره جشنواره نسبت به سالهای گذشته اشاره کرد و یادآور شد: این مطلب را در مقام قضاوت نمیگویم، ولی انتظار ما از فیلمسازان خوب دورههای قبلی برآورده نشد. این اتفاق حتی در بخش دانشجویی هم رخ داد و به جز چند کار خوب شاهد اثر شاخصی نبودیم.
کارگردانی، دکوپاژ و ریتم معضلات پویانمایی
سحرخیز درباره وضعیت فعلی انیمیشن ایران نیز توضیح داد: در بحث تکنیک رشد چشمگیری داشتهایم و حتی به کارهای خارجی نزدیک شدهایم، اما در مواردی چون فیلمنامه و پرداخت قصه چیز مثبتی برای عرضه نداریم. مقولههای کارگردانی، دکوپاژ و ریتم از معضلات اصلی آثار پویانمایی ماست. مسئله مهمتر همان شباهت آزاردهنده گرافیک آثار به یکدیگر است، به طوری که گاهی تشخیص اینکه این فیلم را چه کسی ساخته دشوار میشود.
کارگردان "چت ایرونی" تصریح کرد: این خوب است که ما انیمیشن بومی و با جغرافیای خودمان کار کنیم، اما افراط در این قضیه شکل طنز به خود میگیرد. مثلاً یک باره میبینیم که 80 درصد کارها وارد فضای روستایی میشوند! ولی واقعا چندتای آن در یاد میمانند؟
گاهی سکوت هم موثر است
وی تأکید کرد: نکته دیگر ضعف فیلمها در زمینه صدا و موسیقی است و یک مقایسه ساده با آثار جهانی ما را به نتایج خوبی میرساند. همیشه پرکردن فضا با صدا و موسیقی صورت نمیگیرد و گاهی سکوت هم در پیشبرد قصه موثر است، اما برخی میخواهند با استفاده زیاد از این دو عنصر ضعف ریتم قصه را جبران کنند.
سحرخیز انتخاب را حتی از کارهایی چون داوری و ساخت انیمیشن سختتر دانست و افزود: باتوجه به باکس محدود نمایش فیلمها در جشنواره یک سری از آثار باید حذف میشدند. ضمن اینکه معتقدم انتخابهای این دوره بجا بوده و آثاری گزینش شدهاند که امتیازات لازم را کسب کردند.
مسئول جلوههای ویژه مجموعههای "چراغ جادو" و "مسافر شهر قصهها" خاطرنشان کرد: نکته عجیب این است دوستانی که فیلمشان انتخاب نشده به دیده نشدن و نادیده گرفته شدن معترض هستند، در صورتی که برای خودم هم پیش آمده کارم در جشنواره پذیرفته نشده، اما چرایی این مسئله را از آنها نپرسیدم. وقتی چارچوب جشنوارهای را میپذیریم یعنی همه چیز آن را قبول میکنیم. هیات انتخاب حق دارد نظر خودش را درباره کارها لحاظ کند و این اتفاقا براساس سلیقه صورت میگیرد.
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