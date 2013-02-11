کشف 30 دستگاه پیانو گرانقیمت قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی به همراه ماموران یگان امداد این فرماندهی، حین کنترل خودروهای عبوری در جاده قدیم قم- تهران به یکدستگاه خودرو تریلی مشوک و آن را متوقف کردند.



سرهنگ قدمی ادامه داد: پس از بررسی تریلی مشخص شد، بار خودرو پیانو بوده که در ادامه با مشاهده آثار امحاء و پاکشدگی بر روی مدارک گمرکی و ضد و نقیض گویی های راننده، قاچاق 30 دستگاه پیانو برای ماموران محرز شد.



گفتنی است، با انتقال خودرو تریلی به اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز، متهم نیز جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مراجع قضایی استان شد.



واکسیناسیون بیش از 110 هزار راس دام طی 10 ماه گذشته



به گزارش اداره کل دامپزشکی استان قم،‌ در راستای طرح مبارزه با بیماریهای واگیردار دامی اکیپهای مایه کوبی دامپزشکی شهرستان قم با بازدید از2 هزار و 314 واحد دامداری سنتی وصنعتی در روستاهای بخشهای قمرود، سلفچگان، کهک و مرکزی نسبت به مایه کوبی 110 هزار و 636 راس دام سبک وسنگین اقدام کرده است.



طرح مذکور رایگان و واکسنهای تزریقی شامل تب برفکی، شاربن، بروسلوز و هاری بوده است.



اولین معبر از معابر 25 گانه نهضت شبکه معابر بازگشایی شد



شهردار منطقه یک قم با اشاره به گشایش اولین معبر از معابر 25 گانه نهضت شبکه معابر قم اظهار داشت: با توجه به تاکید شهردار قم مبنی بر تسریع در افتتاح این معبر در دهه فجر انقلاب اسلامی، این مسئله ما را بر آن داشت تا عزم خود را در راستای تحقق این مهم جزم کرده و سعی کردیم این پروژه را به سرانجام برسانیم.



اکبر قلیچ افزود: با همت مناطق یک و هفت شهرداری قم، مسیرجنب پل راه آهن حد فاصل میدان رسالت تا بلوار امین به عنوان اولین معبر از خیابانهای 25 گانه نهضت شبکه معابر بازگشایی شد.



وی اذعان داشت: این معبر جهت کاهش بار ترافیکی خیابان شهید فاطمی احداث شده است که در آینده ای نزدیک معابر دیگری هم به مرحله بهره برداری خواهد رسید.



شهردار منطقه یک در ادامه از بهره برداری خیابان جنب استخر یاران نیز خبر داد و گفت: این خیابان به طول 700 متر و عرض 20 متر جهت کاهش بار ترافیکی خیابان های روحانی و گلزار بخصوص در روزهای سه شنبه و پنج شنبه احداث شده است.



وی در خصوص هدف شهرداری قم از احداث این خیابان افزود: باتوجه به اینکه گلزار شهدا و باغ بهشت در نزدیکی این محل قرار دارند هدف شهرداری از احداث این خیابان کاهش بار ترافیکی و دسترسی سریع و آسان به سایر خیابان ها است.



قلیچ اظهار داشت: این طرح با هزینه تملکی بالغ بر 20 میلیارد ریال و زیرسازی و آماده سازی خیابان با هزینه ای بالغ بر25 میلیارد ریال انجام شده است.



افتتاح فاز اول طرح شهید روحانی در آینده نزدیک



شهردار منطقه یک با اشاره به افتتاح فاز اول طرح شهید روحانی درآینده نزدیک گفت: با تلاش شبانه روزی پرسنل خدوم شهرداری منطقه یک و تاکید شهردار قم مبنی بر آزادسازی معابر، موفق به تملک بیش از۷۵درصد این طرح شدیم.



لازم به ذکر است: این طرح از میدان میرزای قمی شروع و تاخیابان 15 خرداد ادامه خواهد یافت و از نظر کاهش بار ترافیکی و دسترسی سریع به مرکز شهر از اهمیت بالایی برخوردار است.

