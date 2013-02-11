به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جشنواره نمایشنامه خوانی پارین که قرار بود از 29 بهمن تا 4 اسفند ماه در تماشاخانه "پارین" برگزار شود، 10 روز به تعویق افتاد.

به گفته بهزاد مرتضوی مدیر تماشاخانه "پارین" این جشنواره از13 تا 18 اسفند ماه در این تماشاخانه برگزار خواهد شد.

وی دلیل به تعویق افتادن این جشنواره را مشکلات محل اجرا اعلام کرد.

نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی "پارین" به دبیری روزبه حسینی با حضور 12 گروه برگزار می شود .آثار راه یافته از میان 30 اثر رسیده به دبیرخانه، توسط هیات بازخوانانی متشکل ازمحمد امیر یاراحمدی، بهزاد صدیقی و افروز فروزند، انتخاب شده اند.

سه نمایشنامه برگزیده نیز در پایان جشنواره جهت انتشار به نشر افراز ارائه می شود و یک نمایش هم توسط دبیر، برای اجرای صحنه‌ای به تماشاخانه پارین معرفی خواهد شد.