دو اثر نفیس خوشنویسی هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کمالوندی افزود: این دو اثر با حضور جمع زیادی از هنرمندان جوان و پیشکسوت انجمن خوشنویسان استان در یاسوج رونمایی شد.

وی بیان داشت: این دو کتاب "عرصه حسن" به خط "علی انصاری" و "سکوت قلم" برگزیده آثار هنرمند زنده یاد استاد "سید امراله حسینی" است.

کمالوندی یادآور شد: این دو اثر نفیس با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و به همت انجمن خوشنویسان استان تهیه شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: یکی از اهداف دشمن در تحریم های 34 سال گذشته وادار کردن ملت به عقب نشینی از آرمانهای خویش است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: چند کشور معدود سعی دارند ایران اسلامی را منزوی نشان داده و خواسته های خود را به تمام دنیا تعمیم دهند.

کمالوندی بیان داشت: متوقف کردن خط تولید در کشور، به ستوه آوردن ملت ایران، ایجاد نارضایتی در کشور، اختلاف افکنی در میان مسئولین و براندازی از جمله اهداف دشمنان ملت ایران از تحریم های اخیر است.

وی حفظ وحدت بین مردم با همدیگر و با دولت، اعتماد و اعتقاد به رهبری نظام، بالابردن قدرت تحمل سختیها، استفاده از تولیدات داخلی و پرهیز از مصرف گرایی را از راهکارهای مبارزه و مقابله با تحریم های اخیر عنوان کرد.