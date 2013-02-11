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۲۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

کمالوندی عنوان کرد:

دو اثر نفیس خوشنویسی هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد

دو اثر نفیس خوشنویسی هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد رونمایی شد

یاسوج – خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویر احمد گفت: دو اثر نفیس خوشنویسی به خط هنرمندان استان کهگیلویه و بویراحمد تولید و رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کمالوندی افزود: این دو اثر با حضور جمع زیادی از هنرمندان جوان و پیشکسوت انجمن خوشنویسان استان در یاسوج رونمایی شد.

وی بیان داشت: این دو کتاب "عرصه حسن" به خط "علی انصاری" و "سکوت قلم" برگزیده آثار هنرمند زنده یاد استاد "سید امراله حسینی" است.

کمالوندی یادآور شد: این دو اثر نفیس با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و به همت انجمن خوشنویسان استان تهیه شده است.

وی همچنین با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن اظهار داشت: یکی از اهداف دشمن در تحریم های 34 سال گذشته وادار کردن ملت به عقب نشینی از آرمانهای خویش است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان افزود: چند کشور معدود سعی دارند ایران اسلامی را منزوی نشان داده و خواسته های خود را به تمام دنیا تعمیم دهند.

کمالوندی بیان داشت: متوقف کردن خط تولید در کشور، به ستوه آوردن ملت ایران، ایجاد نارضایتی در کشور، اختلاف افکنی در میان مسئولین و براندازی از جمله اهداف دشمنان ملت ایران از تحریم های اخیر است.

وی حفظ وحدت بین مردم با همدیگر و با دولت، اعتماد و اعتقاد به رهبری نظام، بالابردن قدرت تحمل سختیها، استفاده از تولیدات داخلی و پرهیز از مصرف گرایی را از راهکارهای مبارزه و مقابله با تحریم های اخیر عنوان کرد.

کد مطلب 1814309

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