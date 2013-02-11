برگزاری مسابقات ورزشی کشوری زمینه ساز تبادل فرهنگ هاست

عبدالرضا دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میزبانی مسابقات اسکیت سرعت قهرانی کشور بانوان در استان قارس باعث می شود تا شرکت کنندگان در رقابت ها از نزدیک با فرهنگ، تاریخ،، سنت، آداب و رسوم مردم ساکن در سومین حرم اهل بیت(ع)آشنا شوند.

وی ادامه داد: آشنایی افرادشرکت کننده در این مسابقات با استان فارس و شهر شیرازبه واقع زمینه لازم برای ثاتیر گذاری این استان دربین سایر نقاط کشور را فراهم می کند.

رئیس هیئت اسکیت استان فارس سپسازحمایت های مناسب معاونت فرهنگی شهرداری، شهرداری منطقه 7، اتوبوسرانی شهر شیراز برای برگزاری مسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور بانوان یاد کرد و افزود: حمایت از ورزش باعث می شود تا بسیاری از معظلات و مشکلات موجود در اجتماع کاهش یابد از این رو امیدوارم سایر ادارات و ارگان هانیز به شکل مطلوب از ورزش حمایت کنند.

آمادگی مطلوب اسکیت بازان فارس

دستغیب در ادامه بااشاره به آمادگی مطلوب اسکیت بازان فارس ابرازداشت: بانوان اسکیت باز فارس به منظورکسب آمادگی لازم برای شرکت درمسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور بانوان از چندین ماه قبل در اردو هستند تا بدین وسیله بتوانند دراین رقابت به شکل مناسب ظاهر شوند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه ورزشکاران حاضر درمسابقات اسکیت سرعت قهرمانی کشور بانوان از سطح بسیار بالایی برخوردار هستند امکان پیش بینی رقابت ها وجود ندارد اما به طور حتم اسکیت بازان فارسی از تمامی توان خود برای کسب موفقیت در این مسابقات استفاده می کنند.

رئیس هیئت اسکیت استان فارس همچنسن اظهار امیدواری کردکه با حمایت اداره ورزش و جوانان فارس هرچه سریعتر عملیات اجرایی ساخت زمین اسکیت شهر شیراز واقع درصدرا به اتمام برسد تا بدین وسیله در سال های آینده استان فارس بتواند به شکل مطلوب تر میزبان مسابقات کشوری باشد.