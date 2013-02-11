استانهای سیستان و گیلان دارای بیشترین و کمترین نرخ ثبت ولادت

به گزارش خبرگزاری مهر ،علی اکبر محزون افزود: استان های هرمزگان با نرخ ثبت ولادت 5/23 در هزار و گلستان با نرخ ثبت ولادت 5/22 در هزار بعد از استان سیستان‌وبلوچستان بیشترین نرخ ثبت ولادت در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی اظهار داشت: استانهای گیلان با نرخ ثبت ولادت12.9در هزار ، مازندران با نرخ ثبت ولادت 14.3در هزار و مرکزی با نرخ ثبت ولادت14.9 در هزار به ترتیب کمترین نرخ ثبت ولادت در کشور را دارند.

محزون ادامه داد: نرخ ثبت فوت در کشور 6/5 در هزار است و استان سیستان و بلوچستان با نرخ ثبت 4/6 در هزار بالاترین نرخ ثبت فوت در کشور را داراست.

وی همچنین استانهای البرز با نرخ ثبت فوت 8/3 در هزار ، کرمان نرخ ثبت فوت چهار در هزار و هرمزگان با نرخ ثبت فوت 35/4 در هزار را جزو استانهایی نام برد که نرخ ثبت فوت در آنها از نرخ ثبت فوت در کشور کمتر است.