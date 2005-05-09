به گزارش خبرنگار" مهر" درحاليكه هنوز 2 ماه به آغاز پيكارهاي ليگ برتركاراته فرصت باقي است و اين روزها تمام تلاش متوليان فدراسيون كاراته معطوف مسابقات قهرماني آسيا درماكائو و كسب نتايج قابل قبول است ، اما شواهد و قراين حكايت از آن دارد كه با ورود چند تيم متمول كه براي خريد بازيكنان اسم و رسم دارهزينه هنگفتي انجام مي دهند ، بايد در سال 84 شاهد رقابتي نزديك و ديدني بين تيم هاي مدعي در ليگ كاراته باشيم.

اگرچه برخي تيم هاي حاضردرليگ ازهمين حالا به فكر جذب بازيكنان كارآمد مي باشند و رايزني هاي خود را با كاراته كاران موردعلاقه خود آغاز كرده اند ولي در اين ميان تيم صنعت نفت اهواز قهرمان فصل پيش ليگ برتر در كمال تعجب عذرچند بازيكن خود را خواسته است .

سعيد آشتيان ، سعيد نصرالهي و علي شاطرزاده نفراتي هستند كه طبق گفته فيروز يوسفي سرپرست اين تيم جنوبي ديگر جايي در تركيب نفت در سال 84 ندارند. اينكه مسئولين يك تيم اين اختيار را دارند كه در بدنه تيم خود تغيير و تحولي ايجاد كنند امري بديهي و جداست ! اما بايد ديد اين تغييرات روي چه اصل و اساسي صورت گرفته است.

به راستي چرا بايد ديد به سعيد نصراللهي كه سال گذشته رقابتهاي ليگ برتررا بدون باخت سپري كرد گفته مي شود ديگر به شما احتياج نداريم و يا چرا علي شاطرزاده ملي پوش سرشناس و با اخلاق كاراته كه نقش مهمي در قهرماني نفتي ها داشت ، وقتي از سوي كميته برگزاركننده بازيها به عنوان برترين مربي ليگ انتخاب شدد بايد عذرش خواسته شود!

جالب تراينكه يوسفي سرپرست تيم نفت معتقد است درتغييرات بوجود آمده دلايل فني وجود ندارد ! با اين شرايط بايد از مسئولين نفت اهواز پرسيداگرعلي شاطرزاده كه به گواه كارشناسان هدايت او منجر به قهرماني تيم نفت شد به دلايل فني عذرش خواسته نشده ، پس چه دليلي براي اخراج محترمانه ؟! او وجود دارد! شايد انتخاب شاطرزاده به عنوان برترين مربي ليگ باعث شده تا مسئولين نفت چنين تصميمي غير معقولانه اي اتخاذ كنند.

درهر حال آنچه بديهي است اينكه براي تيمي كه مي خواهد در فصل جاري ليگ برتر ازعنوان قهرماني خود دفاع كند و همچون سال 82 در مكان پنجم قرارنگيرد چنين تغيير و تحولاتي نه تنها ثمربخش نخواهد بود ، بلكه مي تواند نفتي ها را از مسير واقعي رسيدن به اهداف دورسازد.