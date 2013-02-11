تائید حکم قصاص قاتل مرد معتاد

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده جعفر متهم است 21 دی ماه 89 مردی به نام غلامحسین را با ضربه چاقو در صباشهر به قتل رسانده است.

جعفر در جریان محاکمه اش در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران با قبول اتهامش گفت: روز حادثه مقتول برای خرید مواد مخدر سراغ من آمد. وقتی به او گفتم در خانه موادی ندارم خواست به او پول بدهم تا از فرد دیگری مواد تهیه کند. اما با این درخواستش نیز مخالفت کردم. او شروع به داد و فریاد کرد و برای اینکه آبرویم نرود با چاقو غلامحسین را ترساندم. اما نمی دانم چه شد که ضربه ای به سینه اش زدم و او غرق در خون روی زمین افتاد.

پس از دفاعیات متهم قضات دادگاه او را به قصاص محکوم کردند که حکم مجازاتش از سوی شعبه 13 دیوان عالی کشور تایید شد.