به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بازنشسته پاسدار غلامحسین فخریان ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهیدان مسجدالرضا(ع) نیشابور، اظهارکرد: اگر نمازگزار به معنای واقعی داشته باشیم، می‌توانیم انقلاب را حفظ کنیم.

وی اظهار داشت: برپایی نماز، پیام همه شهیدان ماست که همگان باید نسبت به این موضوع توجه داشته باشند.

فرمانده اسبق حوزه مقاومت بسیج دانشجویی نیشابور با بیان اینکه به نماز اهمیت بیش‌تری دهید، بیان کرد: باید از حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) این درس را بگیریم که در اوج جنگ در وقت نماز به نماز ایستاد و در برابر برخی سخنان و پرسش‌ها فرمودند: ما به خاطر نماز در برابر دشمن ایستادیم.

فخریان تاکید کرد: مهم‌ترین پیام عاشورا نماز است که متاسفانه دیده می‌شود نسبت به آن در برخی فضاهای عمومی چون بازار اهمیت کمتری داده می‌شود.

وی با قرائت حدیث معصوم(ع) به این مضمون که شیعه واقعی ما را وقت نماز بشناسید، تصریح کرد: باید به درجه‌ای از درک موضوعات برسیم که به وقت اذان بازار ما تعطیل شده باشد.

مسئول دفتر حقوقی امور ایثارگران نیشابور، عوامل پیروزی انقلاب اسلامی را وجود رهبری مدبر، اسلام‌شناس و مخلص، مکتب حیات‌بخش اسلام و حضور پرشمار و بی‌شائبه مردمی دانست.

فخریان یادآور شد: اگر مردم پای کار نیایند، امام علی(ع) هم نمی‌تواند حکومت دینی را اقامه کند.

گفتنی‌ است، تجلیل از خانواده معظم 36 شهید پایگاه مقاومت بسیج شهید نارنجی مسجدالرضا(ع)، اجرای سرود کجایید ای شهیدان خدایی توسط بسیجیان نوجوان این پایگاه، برپایی نمایشگاه عکس حجاب و مرثیه‌سرایی اهل بیت(ع) توسط مهدی ایروانی از جمله بخش‌های دیگر این مراسم بود.