نقد ادبی در دانشگاه ها تدریس شود/ نقد بیان احساس شخصی نیست

حسین پاینده در حاشیه کارگاه داستان نویسی در اردبیل طی گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: نقد ادبی چون در دانشگاه ها تدریس نمی شود به صورت علمی نبوده و دارای چهارچوب و اصول مشخص نیست.

وی با بیان اینکه هم اکنون نقد ادبی دچار سلیقه شخصی شده است، افزود: بسیاری از نقدهای ادبی رایج کشور بیان احساس و یا تفکر شخصی است.

استاد ادبیات دانشگاه های کشور با اشاره به تفاوت های نقد و انتقاد متذکر شد: کار نقد بازگویی ضعف ها و بدگویی از نویسنده و یا پدید آورنده اثر نیست، چنانچه کار نقد طرفداری از نویسنده نیز نیست.

وی بیان ایراد و پیدا کردن ضعف را کار انتقاد دانست و تصریح کرد: ضدیت از یک اثر کار منتقد ادبی نبوده و نقد نباید در این چهارچوب حرکت کند.

پاینده با بیان اینکه نقد نه تحسین است و نه مخالفت صرف تاکید کرد: نقد یعنی تبیین معانی یک متن در پرتو نظریه های ادبی، براین اساس نقد شخصی در ادبیات نداریم بلکه نقد براساس نظریه های ادبی است.

وی عنوان کرد: هر متنی یک معنی آشکار دارد و یک معنی پنهان و تلویحی، که معنی دوم مد نظر نقد ادبی بوده و بیان می شود و چهارچوب آن کاملا مشخص و آشکار است.

