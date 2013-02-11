برخی مسئولان از بزرگواری مردم سوءاستفاده می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید اوقاف و امور خیریه شهرستان ری صبح دوشنبه با حضور حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران و دیگر مسئولان برگزار شد.

رئیس پیشین اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در ابتدای این مراسم در گزارشی عمکرد دوساله خود را در این شهرستان بیان کرد.

حجت الاسلام آیت الله عباسیان گفت: درآمد موقوفات در این مدت چند برابر شد و وصول مطالبات از نهادها نیز بسیار قابل توجه بود.

وی ادامه داد: 500 میلیارد ریال مطالبه فقط از شهرداری منطقه 20 تهران احیا شد و پرونده هایی نیز با اداره راه و ترابری داشتیم که حدود 20 میلیارد ریال از این نهاد وصول شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران نیز در این مراسم با اشاره به حماسه باشکوه 22 بهمن و تجلیل از ملت ایران بیان داشت: همه این فرزندان از نسل انقلاب هستند و خلق حماسه دیروز برخاسته از نظام ولایی است.

حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تحسین برانگیز بود

حجت الاسلام غلامرضا محمدزاده افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن بیانگر عشق به انقلاب و رهبری است که این حضور باشکوه تحسین برانگیز بود.

وی تصریح کرد: برخی مراجع کنندگان به اداره های اوقاف و امور خیریه در بلاتکلیفی به سر می برند و این جای گلایه دارد، متأسفانه مسئولان گاهی از بزرگواری مردم سوءاستفاده می کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران اضافه کرد: چرا نباید به مشکل مردم در همه زمینه ها به ویژه وقف رسیدگی کرد تا مردم این چنین سرگردان برای انجام امورشان به صورت مستمر به اداره مراجعه کنند؛ بیشتر کارهای مردم در سطوح پایین اداره ها قابل حل است.

وی عنوان داشت: بالا بردن سطح تعامل در ادارات از جمله راهکارهای مؤثر برای افزایش حس خوش بینی و اعتماد مردم نسبت به مسئولان است؛ هزینه ها در بخش موقوفات بالاست و کاهش آن جز با مشارکت مردم در امور میسر نمی شود.

گفتنی است، در این مراسم حجت الاسلام سید جلیل عظیمی به عنوان رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری معارفه شد؛ حجت الاسلام عباسیان به سمت مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی منصوب شده است.