حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن ندای لبیک ملت به ولایت فقیه

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کرمان ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن تصریح کرد: این حضور لبیکی بود به ندای مقتدا و رهبر خود این حرکت ثابت کرد که ملت ایران ملتی همیشه در صحنه، ایثارگر، با شعور، با ایمان و با صلابت است .

بهنام سعیدی با برشمردن عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: سه عامل بیشترین تاتیر را در پیروزی انقلاب اسلامی داشت که به فضل الهی این سه عامل هنوز هم به قوت خود باقی و تداوم انقلاب را تضمین کرده است این سه عامل عبارتند از ایمان مردم، که مهمترین عامل و یاریگر ملت در تمام صحنه ها بوده است، عامل دوم وحدت ملت است که به رغم توطئه های فراوان، دشمنان هنوز نتوانسته اند خدشه ای در آن ایجاد نمایند و عامل سوم عامل رهبری است که وجه تمایز ایران با سایر ممالک است .

وی عامل رهبری را نقطه امید ملتهای مظلوم دانست و افزود: رهبری های پیامبرگونه حضرت امام موجب تثبیت بیش از پیش این نظام شد و پس از آن نیز شاگرد علمی و عملی ایشان سکان داری کشتی انقلاب را در دست گرفتند که در عرصه بین الملل سیاست مدار با تجربه ، در زمان جنگ رزمنده ای دلاور، در علوم اجتماعی پژوهشگری توانمند و در مدیریت مدیری مدبر است .

سوارکاری کاری آمیزه ای از فرهنگ و هنر

فرماندار کرمان در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات سوارکاری استقامت کشوری با بیان اینکه اسب سواری جز ورزشهایی است که در اسلام مورد توجه زیادی قرار گرفته است، گفت: در دین مبین اسلام تاکیدات زیادی بر ورزش و حفظ سلامت جسمانی شده و یکی از ورزشهایی که مورد توصیه زیادی قرارگرفته، سوارکاری است و در این رابطه سفارش مستقیم پیامبر اکرم (ص) را نسبت به پرداختن به این ورزش مفرح داریم .

بهنام سعیدی افزود: سوارکاری از ورزشهایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است و در عین حال می توان آن را یکی از کهن ترین ورزشهای مورد توجه ایرانیان دانست .

وی گفت: ورزش سوارکاری آمیزه ای از هنر و ورزش است و هنر یک سوارکار هدایت کردن اسب و ایجاد ارتباط با آن است .

سعیدی روند پیشرفت و حرکت ورزش اسب سواری را مطلوب ارزیابی کرد و افزود : در استان کرمان نیز چندین باشگاه اسب سواری ایجاد و در حال حاضر این ورزش در سطح کشور حرفی برای گفتن دارد.