هاشمی گفت مسئولیت پایان جنگ را بر عهده می گیرم/ تدریس فیزیک تحریم نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در ادامه برگزاری دیدار‌های انتخاباتی و «میز انتخابات» این تشکل دانشجویی با حسن روحانی دبیر شورای امنیت در دوران اصلاحات دیدار کردند.

بعد از پیروزی انقلاب 3 گذرگاه سخت داشته ایم و امروز در پیچ سوم انقلاب هستیم



در ابتدای این دیدار چند تن از دانشجویان سوالاتی را مطرح کردند و در ادامه حسن روحانی به برخی از سوالات پاسخ داد.

روحانی در ابتدای این جلسه با تبریک ایام دهه فجر گفت: من فکر می‌کنم هر چه ما در این انقلاب داریم برای آدمهای مخلص است که فقط برای خدا وارد شدند. بعد از پیروزی انقلاب ما حداقل 3 تا پیچ و گذرگاه سخت داشتیم که از دو تای آنها عبور کردیم و امروز در پیچ سوم هستیم.

وی ادامه داد: پیچ اول در همان سال 58 و بعد از پیروزی انقلاب بود. که گفتمان آن مقطع تثبیت و استقرار انقلاب بود یا به تعبیری دوران نظام سازی بود. شرایط بسیار سختی را ما در آن زمان داشتیم و توانستیم با رهبری امام آن دوران را بگذرانیم.



روحانی با بیان اینکه هرجا و در هر پیچی که پیروز شدیم به خاطر جوانهای پاک و مخلصی بود که در صحنه داشتیم و اگر آنها نبودند ما پیروز نمی‌شدیم، گفت: در اینکه ما دشمن داریم، شک نکنید. در این که آمریکا دوست ندارد این انقلاب بماند نیز شک نکنید. در اینکه دشمن روز به روز تلاش می‌کند ریشه این انقلاب را بخشکاند هم تردید نکنید و من فکر می کنم ساده انگار یا ساده لوح است کسی که خلاف این فکر کند.

وی افزود: پیچ دوم جنگ تحمیلی بود جنگی که بر ما تحمیل کردند. که روزگار بسیار سختی برای کشور ما بود. که باز هم با رشادت‌های نسل جوان و ایستادگی‌های ارزشمند آنها توانستیم دشمن را عقب برانیم و جنگ خاتمه یابد هر چند که می‌شد جنگ به گونه‌ای بهتر خاتمه پیدا کند اما به هر حال ما عزت‌مندانه جنگ را سپری کردیم.

پیروزی‌ در مقابل استکبار همیشه در میدان جنگ نیست



روحانی در ادامه افزود: این کلام شما که به استکبار‌ستیزی اشاره کردید کاملاً حرف منطقی و درستی است. یعنی اگر هر مدیر اجرایی کشور که در مسیر سازش است، به این معنا که بخواهد اهداف دشمن را به یک روشی پیاده کند، حتماً سازش یک خیانت است، اما معنایش این نیست که پیروزی‌ها در مقابل استکبار همیشه در میدان جنگ است، چراکه در میدان‌های دیگر هم ما می‌توانیم پیروزی به دست بیاوریم. یعنی همان طور که حرکت امام حسین(ع) یک کار مقدس بود، حرکت امام حسن(ع) هم کار مقدسی بود، یعنی شهامت پذیرش صلح در شرایطی که به صلاح جامعه اسلامی باشد، آن شهامت کمتر از جنگیدن در میدان جهاد نیست. یعنی همان‌طور که عاشورا را زیبا می‌بینم مکتب امام صادق و زندان رفتن امام کاظم (ع) را هم زیبا می‌بینم. بنابراین ما همیشه باید با استکبار بجنگیم، این حرف درستی است اما آیا همیشه در میدان جنگ سخت؟ یا گاهی در میدان جنگ نرم؟ در هر دو باید بجنگیم.

رهبری در تمام مقاطع پرونده هسته ای ، کلیت حرکت را تأیید کرده‌اند

روحانی در ادامه افزود: اما پیچ سوم ، پیچ امروز شرایطی است که دشمن احساس می‌کند به‌خاطر بردن ما به شورای امنیت دست برتر دارد. من به صراحت بگویم هیچ کاری در دوره مسئولیتم در پرونده هسته ای بدون مصوبه سران نظام و شخص مقام معظم رهبری انجام نشده است، ما سه کار مهم انجام دادیم: 1- مذاکرات تهران 2- توافق بروکسل 3- توافق پاریس، که هر سه دارای مصوبه کتبی است. و خود رهبری هم در تمام مقاطع کلیت حرکت را تأیید کرده‌اند، آخرین روزی هم که پس از شانزده سال مسئولیت دبیری شورای عالی امنیت ملی برای تودیع، خدمت ایشان رسیدم که اعضای شورای عالی امنیت ملی و سران سیاسی و نظامی کشور هم حضور داشتند. ایشان در آنجا فرمودند که شما و تیم شما در جبهه مقدم در برابر دنیا بود.

وی با بیان اینکه من از تمام کارهای خودم دفاع می‌کنم و همان موقع هم دفاع می‌کردم، اظهار داشت: رهبری در دیداری که با شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز داشتند، به صراحت فرمودند تمام کارها تصمیم جمعی بوده است. هم چنین رهبری در جمع خبرگان هم چنین تعبیری کردند و فرمودند تمام کارها تصمیم جمعی بوده و فلانی(حسن روحانی) زحمت زیادی کشیده و اجرش پیش خدا است. در بحث هسته‌ای هدف ما این بود که نگذاریم پرونده به شورای امنیت برود. چرا؟ چون آن شرایط شرایط خاصی بود، ما هنوز آمادگی نداشتیم. آمریکا در شرایط پیروزی در عراق بود و به فکر حمله بود.

حدود سه هزار سانتریفیوژ راه اندازی کردیم

روحانی با بیان اینکه می‌خواستیم فرصت آرامی فراهم کنیم که فناوری هسته‌ای ما کامل شود، افزود: ما در آن زمان فقط 150 سانتریفیوژ داشتیم ولی در سال بعد حدود سه هزار سانتریفیوژ دایر کردیم. به طور خلاصه ما به بهانه پرونده هسته‌ای، نگذاشتیم جنگ بشود، اجازه ندادیم پرونده به شورای امنیت برود و فناوری هسته‌ای را کامل کردیم.

انفعال ما در پرونده هسته‌ای، حرف بی اساس است

این که گفته می‌شود ما در پرونده هسته‌ای قضیه را وا دادیم و انفعال داشتیم، این‌ها حرف های بی‌اساس است، یا اینکه حرفی که آقای احمدی نژاد به دروغ گفت که تدریس درس فیزیک در دانشگاه‌های ما تحریم شد، که من به ایشان گفتم شما مدرکی برای حرف خود بیاورید که هیچ وقت هم نتوانستند بیاوردند. اتفاقاً مشکلی که برای ما ایجاد شد در همان دولت‌های نهم و دهم است، در قطعنامه‌هایی که بر علیه ایران تصویب کردند که ایرانی‌ها حق شرکت در برخی دروس دانشگاهی دانشگاه های اروپا و آمریکا را ندارند.

از طریق سند چشم انداز 20 ساله ، کشور باید اداره شود

روحانی اظهار داشت: این که شما می‌فرمایید از چه راهی کشور را اداره کنیم، خب! سند چشم انداز 20 ساله که خود آقا فرمودند بعد از قانون اساسی مهمترین سند است، مشخص می‌سازد که ما باید این سند را اجرا کنیم.



دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی افزود: اما اینکه رئیس جمهور آینده چه کسی باشد به نظر من، اولاً باید آن فرد، فرد مؤمنی به انقلاب باشد.

وی با اشاره به اینکه مرحوم شهید رجایی در مجلس گفت من آمدم آبرویم را برای انقلاب بگذارم، اظهار داشت: چند وقت پیش چند نفر آمدند پیش من و گفتند آیا می‌خواهی با این مشکلات کاندیدا بشوی؟ چرا آبرویت را خراب می‌کنید؟ من در پاسخ به آنها گفتم اولاً هنوز قصد کاندیدا شدن ندارم؛ ثانیاً من معتقد نیستم که این مشکلات غیر قابل حل هستند؛ ثالثاً اگر کسی واقعاً مخلصانه بیاید خودش را فدا کند برای انقلاب و نظام و برای این کشور که پایگاه اول اسلام است، و انشاالله این بیداری اسلامی توسعه پیدا کند و بقیه کشور ها هم به ما بپیوندند.

در کشورهای منطقه هنوز انقلاب اسلامی اتفاق نیفتاده است

وی ادامه داد: به نظر من در این کشورها که حرکت اسلامی اتفاق افتاده، هنوز انقلاب اسلامی رخ نداده است و آمریکا دارد سعی می کند نگذارد انقلاب شود.



روحانی با بیان اینکه در این پایگاه هرکسی بیاید باید مؤمن به این انقلاب باشد تاکید کرد: البته باید مشکلات مردم حل بشود اما ذیل آن آرمان بلند که همان استقرار قانون خدا است بر تمام زوایای زندگی، انقلاب اسلامی چیزی غیر این نیست.

دومین مسئله علم و دانش لازم برای اداره کشور داشت است و سومین نکته این است که کاندیدای انتخابات دارای تجربه کافی در مدیریت سطح کلان باشد و نمی‌شود صفر کیلومتر باشد. چهارمین ویژگی رئیس جمهور آینده شهامت است به این معنا که آن جایی که منافع ملی و منافع کشور مطرح است خودش را و آبرویش را فدا کند.

ایده هاشمی فداشدن برای امام بود

وی در ادامه گفت: اما در خصوص آقای هاشمی؛ ممکن است یک تصویر دیگری از آقای هاشمی در ذهن شما باشد. یک خاطره‌ای خدمت شما می‌گویم. در اواخر جنگ که دچار مشکل شدیم در نحوه پایان جنگ، که آقای هاشمی خودشان در یک جلسه خصوصی مطرح کردند که من مسئولیت پایان جنگ را بر عهده می‌گیرم چراکه امام به هر حال رهبر است و وجهه خوبی ندارد این کار را انجام دهند، و بعد امام من را محکوم کنند. بنابراین ایده ایشان این بود که من (هاشمی) فدا بشوم که امام فدا نشود.

من در خیلی از کارها با هاشمی مشورت می کنم

وی افزود: می‌خواهم بگویم این چیزی که در ذهن شما است واقعیت این نیست. به هر حال اگر آقای هاشمی در این حد که بعضی از دوستان تصویرش را ترسیم کردند هست، پس چرا آقا پیغام می‌دهند که "آقای هاشمی در خبرگان حتماً باید شرکت کند"؟ پیغام‌بر هم خود من (روحانی) بودم. رهبری فرمودند "مگر می‌شود خبرگان بدون هاشمی" که این عین تعبیر آقا است. ممکن است تفکر آقای هاشمی را شما نپسندید اشکالی ندارد. ممکن است شما بگویید شیوه‌ای که آقای هاشمی برای اداره کشور دارد مناسب نیست و ما شیوه بهتری داریم و هیچ اشکالی ندارد. اما این چنین که شما یک سرش را انقلاب می‌گذارید و یک سر دیگر را آقای هاشمی! این چنین نیست. واقعاً این نیست، این ظلم است. این که آقا فرمود "تاریخ انقلاب را مگر می‌شود بدون هاشمی نوشت"، تعارف که نمی‌کردند. این که ما هر چه یاران انقلاب و آقا را کم بکنیم، قطعا به انقلاب و آقا خدمت نکرده‌ایم. من آقای هاشمی را یکی از یاران انقلاب و یکی از ارکان انقلاب می‌شناسم، به ایشان علاقمند هستم، خیلی کارها را هم با ایشان مشورت می‌کنم، و خیلی کارها را ایشان با من مشورت می‌کنند. البته من یک آدم مستقلی هستم و مجری فرمان هیچ کسی نیستم به جز فرمان آقا به عنوان ولی امر که سمعاً و طاعتا.

نظر رهبری همان نظر نظام است

روحانی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان گفت: یکی از آقایان پرسید که اگر شما کار کارشناسی کردید و آقا نپذیرفتند، چه می‌کنید؟ باید بگویم نظر رهبری همان نظر نظام است، تعارف نداریم کشور یک ولی و یک رئیس دارد. اما من نمی‌پسندم یک کسی که نظری دارد این نظر را از رهبری دریغ بکند البته با حسن نیت و دلسوزی.

اردوکشی خیابانی در سال 88 کارغلطی بود

حسن روحانی در خصوص فتنه 88 گفت: در سال 88 یک سری مسائلی واقع شد که این مسائل در جمع به ضرر چهره نظام ما در دنیا تمام شد. حالا چه کسی این وسط مقصر بود؟ خیلی‌ها مقصر بودند. من کاری به این مقصرین ندارم. شاید آن اولین تظاهراتی که مردم کردند، قصدی نداشتند و واقعاً فکر می‌کردند در انتخابات دست کاری شده است اما بعد متأسفانه مسیر منحرف شد به خصوص آنجا که رهبری فرمودند که دیگر باید از راه قانونی اعتراضات انجام شود و اردوکشی خیابانی نباشد. من خودم در دو سه مصاحبه‌ای که کردم گفتم که اردوکشی خیابانی غلط است و باید طبق قانون عمل شود. این که چه کسی در این جریان مقصر بوده؟ باز هم این به قانون و تصمیمی که قوه قضاییه طبق قانون می‌گیرد بستگی دارد.

نمی شود بگوییم نظام را قبول داریم اما شورای نگهبان را قبول نداریم

اگر ما نظام را قبول داشته باشیم باید همه آن را قبول داشته باشیم! نمی شود بگوییم نظام را قبول داریم اما شورای نگهبان را قبول نداریم یا نظام را قبول داریم قانونی که مجلس وضع می کند قبول نداریم.

وی تاکید کرد: باید به سمت وحدت برویم و جذب حداکثری که آقا مطرح کردند در خصوص آنهایی که واقعا حسن نیت دارند و اصل انقلاب، ولایت فقیه، نظام و قانون اساسی را قبول دارند، اعمال شود. اگر کسی هم یک خطایی کرده واقعاً ما جذب کنیم. چرا؟ چون شرایطِ ما شرایطِ تفرقه نیست. خوب ما نه تنها در مذاکرات بلکه در تمام صحنه‌ها اگر از درون وحدت بیشتری داشته باشیم قدرت ما بالا می رود و راحت تر می توانیم در مقابل دنیا مقاومت و ایستادگی کنیم.

من دولت فرا جناحی را می پسندم

روحانی در خصوص دولت وحدت ملی اظهار داشت: البته دولت وحدت ملی معانی مختلفی دارد، اما من دولت فرا جناحی را می پسندم. چون در هر دو جناح آدم‌های خوب، لایق و شایسته و معتقد و مخلص وجود دارد و باید از همه افراد شایسته و هر کسی که انقلاب را قبول دارد استفاده کنیم، آدمهایی باشند که صاحب نظر و متخصص باشند نه اینکه بله قربان گوی رئیس جمهور باشند.

در ادامه یکی از اعضای میز انتخابات اتحادیه اظهار داشت: تاریخ نشان داده که می‌شود معصوم را هم به تصمیم رساند (ما چنین چیزی را در ماجرای جنگ صفین دیدیم)، حضرت امام و مقام معظم رهبری که نعوذ بالله بالاتر از امیر‌المومنین (ع) نیستند. ما معتقدیم شما در بحث هسته‌ای رهبری را به تصمیم رساندید. ما نظرمان این است که رئیس جمهور باید موجب بسط ید رهبری باشد، حضرت امام با بازرگان که یک فرد لیبرال بودند کار کردند با رجایی که یک فرد مکتبی بودند هم کار کردند، حضرت آقا هم همین طور. ما در بحث هسته‌ای حرفمان این بود، حالا محدودیت در درس فیزیک را هم که مثال زدیم اشاره به مستندی بود که bbc ساخته بود و در آن آقای "دُویل پن" می‌گویند: این پیشنهاد را ما دادیم که در ایران فیزیک تدریس نشود یعنی غربی‌ها این جسارت را به خودشان دادند که یک همچنین پیشنهادی هم مطرح کنند. از سوی دیگر رهبری نظام در دیدار با مردم کرمانشاه درباره تیم مذاکرات فعلی به این مظمون فرمودند: "ما خیالمان از این تیم راحت است". آقای روحانی شما چگونه این مطلب را تفسیر می‌کنید؟ یعنی آقا از تیم قبلی خیال ناراحت داشتند؟

روحانی در پاسخ گفت: هیچ وقت طرف غربی همچنین پیشنهادی به ما ندادند. اسناد مذاکرات در دبیرخانه موجود است و همچین پیشنهادی به ما ندادند. آنها می‌گفتند شما حق غنی سازی از لحاظ حقوقی دارید اما حق اعمال ندارید چون شما تخلف کردید.



