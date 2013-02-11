مهمترین هدف میزان اخلاق گرایی در کنار توجه به سکو است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان حلمی ظهر دوشنبه در نشست هم اندیشی باشگاه فرهنگی ورزشی میزان با خبرنگاران ورزشی خراسان رضوی اظهار کرد: ما سکو و جایگاه قهرمانی را بدون اخلاق نمی خواهیم و اگر قرار باشد با بی اخلاقی به سکو برسیم عطای این جایگاه را به لقایش خواهیم بخشید.

وی افزود: مهمترین هدف از ورود موسسه مالی و اعتباری میزان به ورزش استان بویژه در بخش تیم داری در رشته والیبال حمایت از ورزش خراسان رضوی و پس از آن کسب جایگاه قهرمانی و بدست آوردن سکو است.

حلمی عنوان کرد: در سیاست خود موسسه میزان کار تیم داری در ورزش مد نظر نبود اما این موسسه سال گذشته و در راستای حمایت از ورزش استان وهمچنین حفظ سهمیه لیگ برتری والیبال در زمانی که هیچ حامی و سرمایه گذاری برای حمایت از ورزش والیبال پا پیش نگذاشت وارد عرصه تیم داری شد.

وی افزود: در سال جاری با پیگیری های مدیر کل ورزش استان، موسسه مالی و اعتباری میزان به منظور حمایت از ورزش و زنده نگه داشتن والیبال در شرق کشور چتر حمایت خود از والیبال و ورزش استان را برنداشت.

وی بیان کرد: به رغم عملی نشدن قول های که سال گذشته از جانب هیئت والیبال و مسئولان وزرش استان داده بودند باز هم در عرصه تیم داری فعال هستیم که امیدواریم همکاری دیگر مسئولان ورزش استان در کنار موسسه مالی و اعتباری میزان باعث رشد بیشتر ورزش خراسان رضوی شود.

امسال چتر حمایتی میزان گسترده تر شد

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان با اشاره به درخواست مسولان ورزش استان و همچنین توجه و علاقه مدیران باشگاه فرهنگی ورزشی میزان به ورزشکاران در سال جاری چتر حمایت خود گسترده کرد بطوری که اینموسسه به عنوان اسپانسر و حامی مالی تیم گلبال ناشنوایان و نابینایان خراسان رضوی نیز پا در عرصه ورزش استان گذاشت.

وی تصریح کرد: موسسه میزان در خراسان شمالی نیز به عنوان حامی مالی تیم جودوی این استان وارد عرصه حمایت از ورزشکاران این رشته پر طرفدار و محبوب در این استان شد تا ورزش کشور با حمایت از استعدادهای این خطه از کشور شاهد شکوفایی چهره های برتر ورزشی باشد.

آکادمی و کانون های پایه ای در حال آماده شدن است

حلمی همچنین با اشاره به بحث تاسیس آکادمی و توجه به ایجاد فضایی به منظور حمایت از نوجوانان و استعدادهای ورزش استان بیان کرد: کانون و آکادمی ورزش بویژه در بحث ورزش پر طرفدار والیبال در حال برنامه ریزی است که با حصول نتیجه و در صورت موافقت هیئت مدیره موسسه این کار عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: در باره تاسیس یک ورزشگاه و مجتمع ورزشی نیز موسسه مالی و اعتباری میزان در حال بررسی و انجام تحقیقات است تا با فازبندی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت بتواند گامی محکم در این زمینه بردارد.

تیم های پایه والیبال میزان در حال فعالیت هستند

مدیر امورشعب موسسه مالی و اعتباری میزان همچنین از ایجاد کانون هواداران تیم والیبال میزان در آینده خبر داد و بیان کرد: خوشبختانه هواداران این تیم بدون داشتن کانون نیز سنگ تمام گذاشته اند.

حلمی در ادامه با اشاره به توجه مدیران باشگاه فرهنگی ورزشی میزان به بحث استعداد یابی و لزوم توجه به بومی گرایی در ورزش اظهار کرد: تیم نوجوانان استان در سال جاری زیر نظر مربیان کار آزموده ای فعالیت می کند این نوجوانان در آینده والیبال استان خواهند درخشید.

بودن یا نبودن قوچان نژاد پس از بررسی کارنامه

حلمی همچنین با اشاره به کسب مقام یازدهم تیم میزان در پایان لیگ والیبال سال گذشته بیان کرد: تیم میزان در فصل جاری والیبال کشور به حداقل مقام هفتمی دست خواهد یافت که همین مسئله نشان دهنده پیشرفت این تیم نسبت به جایگاه یازدهمی اش در سال گذشته است.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان افزود: مطمئنا در بین بازیکنان تیم تغییراتی خواهیم داشت و عده ای خواهند آمد و عده ای از تیم جدا خواهند شد اما در رابطه با بودن یا نبودن قوچان نژاد پس از یایان فصل و بررسی عملکرد و کارنامه این فصل تیم با بررسی همه جوانب و زوایای امر تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

میزان بی حاشیه ترین تیم والیبال لیگ برتر کشور است

حلمی گفت: تیم والیبال میزان خراسان بی حاشیه ترین تیم والیبال لیگ برتر کشور است به گونه ای که بازیکنان این تیم تاکنون حتی یک کارت زرد هم دریافت نکرده اند.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان اظهار کرد: در برخی از تیم های لیگ برتر والیبال کشور بین برخی از مدیران با مربیان یا برخی بازیکنان با مدیران یا مربیانشان یکسری مشکلاتی وجود دارد اما این نوع مشکلات در باشگاه میزان در حد صفر است.

حلمی همچنین با اشاره به پرداخت حدود 70 درصد از مبلغ قراردادهای بازیکنان و مربیان تیم والیبال میزان عنوان کرد: فقط چند تیم والیبال در لیگ برتر توانسته اند تا کنون حدود 50 درصد مبلغ قراردا بازیکنان و کادر فنی تیمشان را بپردازند.

وی افزود: طبق اطلاعاتی که بنده دارم اغلب تیم های لیگ برتر والیبال کشور تا کنون توانسته اند فقط بین 20 تا 30 درصد مبلغ قرارداد بازیکنانشان را بپردازند که خوشبختانه تیم میزان در زمینه پرداخت های مالی هم تاکنون هیچ مشکل و حاشیه ای نداشته است.

وی بیان کرد: باشگاه میزان در قضیه جذب بازیکن با دو محدویت مواجه است.

حلمی گفت: که مدیران میزان ترجیح می دهند تا جایی که راه داشته باشد به منظور حمایت از ورزش کاران بومی از بازیکنان خود استان در تیم میزان استفاده شود.

مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی میزان افزود: محدودیت دیگر میزان در بحث اخلاق گرایی است به گونه ای که باشگاه فرهنگی ورزشی میزان بدنبال بازیکنان با اخلاق و بدون حاشیه والیبال است.

وی همچنین با اشاره به استعداد پروری و توجه به لزوم حمایت از ورزش دوستان خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر حدود 60 نوجوان و جوان با میانگین قد بالای دومتر با حمایت موسسه میزان زیر نظر مربیان بین المللی والیبال فعالیت می کنند.