برگزاری سومین جشنواره سراسری تخم مرغ های رنگی نوروزی در تبریز

سید رضا علوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دبیرخانه جشنواره تخم مرغ های رنگی طی انتشار فراخوانی فعالیت های خود را آغاز کرده و آماده دریافت آثار از سراسر کشور است.

وی با اشاره به برگزاری دوره های پیشین این جشنواره در سالهای گذشته گفت: جشنواره تخم مرغ های رنگی یکی از موفق ترین جشنواره های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز بوده که از همان نخستین دوره آن با استقبال خوبی مواجه شد و در نخستین سال برگزاری آن، دبیرخانه پنج هزار و 197 اثر دریافت کرد.

علوی ادامه داد: در نخستین سال برگزاری جشنواره، مسن ترین شرکت کننده خانمی 83 ساله و کوچکترین فرد یک کودک یک ساله بودند که آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند که پیش بینی می شود سال جاری هم با استقبال خوبی مواجه شود.

وی در عین حال یادآور شد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه سومین جشنواره تخم مرغ های رنگی تا 25 اسفندماه جاری بوده و شرکت کنندگان آثار خود را به نشانی تبریز، خیابان امام، مجتمع تجاری ابریشم، جنب بانک ملت، پلاک 265 ارسال کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 04115568999 تماس حاصل کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز افزود: جایزه نفر اول 12 میلیون ریال، نفر دوم هشت میلیون ریال و جایزه سوم نیز پنج میلیون ریال خواهد بود و به 10 نفر برگزیده نیز، جایزه سه میلیون ریالی اعطا خواهد شد.

وی همچنین زمان نمایش آثار را از 28 اسفندماه سال جاری تا 12 فروردین ماه سال 92 در محل عمارت شهرداری تبریز عنوان کرد.



