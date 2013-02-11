آموزشگاه رهروان ولایت در مرودشت افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه این پروژه معاون امور عمرانی استانداری فارس با تقدیر از دست اندرکاران ساخت این فضای آموزشی گفت: انقلاب ما مانند یک رویداد فرهنگی و اسلامی است که از اسلام الگو برداری شده و هر کسی در آن سعی و تلاش می کند باید در جهت ارتقای فرهنگ و اخلاق کوشش کند و از طرفی از آنجا که در جنگ اقتصادی با دشمن هستیم، دانش آموزان بعنوان سربازان این نبرد، با تقویت بنیه علمی خود باید پاسخگوی این میدان خطیر باشند.

محسن اردکانی با اشاره به رشد سه برابری پروژه های تحویلی دهه فجر از جهت اعتباری نسبت به سال قبل، یادآورشد: دانش آموزان باید با تحصیل در این فضاهای زیبا، تحریم های اقتصادی را با نقش آفرینی پشت سر بگذرند و همان کاری را بکنند که عزیزان ما در طول جنگ نظامی کردند.

در این مراسم مدیرکل آموزش و پرورش نیز با اشاره به نقش انقلاب اسلامی در رهایی استعدادها و تقویت معنویت در بین جوانان و دانش آموزان اظهار داشت: علی رغم پیشینه علمی درخشان، رژیم طاغوت اجازه متبلور شدن استعدادهای جوانان را برای وابسته شدن مداوم ما نمی داد و ما نمی توانستیم رشد علمی داشته باشیم، اما با ظهور انقلاب در همان سالها در مراحل المپیادها مقام های ممتاز را کسب کردیم و همان نسل امروز انرژی هستی، سلولهای بنیادین و نانوتکنولوژی را در کشور راه اندازی کردند که بی شک در آینده نزدیک پرچم علم را در عالم برافراشته خواهند کرد.

محمد حسین روزیطلب همچنین از تقویت معنویت دربین جوانان (که در جنگ نیز نقش آفرینی داشتند) یاد کرد و افزود: درگذشته مباحث علمی خلقت را بدون نقش خالق به دانش آموزان ما یاد می دادند و آفرینش بدون آفریدگار در مسائل دانش بررسی می شد، اما امروزه مباحث اعتقادی محور اصلی نظام آموزشی است.

وی نقش تحول بنیادین را که علم را بسوی پژوهش محوری سوق می دهد (وآزمونها را از حافظه و اطلاعات به قدرت حل مسئله تغییر می دهد.) را در روند علمی دانش آموزان مؤثر خواند و از مسولین خواست در هوشمند سازی مدارس که در این بین نقش مؤثری دارد، آموزش و پرورش را یاری کنند.

در این مراسم همچنین معاون فنی نوسازی مدارس فارس با اشاره به بهره برداری رسیدن 70 باب پروژه آموزشی و پرورشی طی دهه فجر در اقصی نقاط استان بیان کرد: این فضاها شامل 17 باب پروژه نوسازی با 71 کلاس درس با 94 میلیارد ریال اعتبار و 16 باب مدرسه مقاوم سازی شده با 144 کلاس و 30 میلیارد ریال اعتبار ، 14 باب آموزشگاه بازسازی شده با 106 کلاس درس با 75 میلیارد ریال و 33 سالن چند منظوره با 15 میلیارد ریال اعتبار است که در مجموع به 320 کلاس درس با 223 میلیارد ریال اعتبار می رسد.

زهرا دالکی تصریح کرد: آموزشگاه 12 کلاسه رهروان ولایت که در یک هزار و 400 مترمربع زیربنا با امکانات کامل و کارگاه، موتورخانه ، سیستم اعلام حریق بر اساس مقررات فنی ساختمان طی دو سال با 9 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار توسط شرکت صبا دژ شیراز با شمایل زیبا و با نشاط احداث شده یک از این فضاهاست.

در این مراسم نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در امر آموزش و پرورش با اشاره به محدودیتهای فضاهای آموزشی این شهرستان ابراز امیدواری کرد، در سال آینده نیز دولت و مجلس اعتبارات بیشتری را به امر ساخت و ساز مدارس اختصاص دهند.