نمايشگاه پوستر هاي فرهنگي در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبر نگار فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در مشهد، در اين نمايشگاه كه به مدت شش روز در فرهنگسراي بهشت مشهد داير خواهد شد، آثار گرافيكي هنرمندان جواني همچون رضا بابا جاني ، حسين درخشاني ،سارا شهابي، هوشيار ظاهرياني ، وحيد عرفانيان ، مهدي كياني ،روح ا.... محموديان ، داوود مرگان ،آلاله ملكي، احسان مهدوي، مهدي نقاش زاده و فريد يا حقي در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

گفتني است اين نمايشگاه كه به انتخاب و مقدمه "ساعد مشكي "خواهد بود، از تاريخ 22 ارديبهشت ماه آغاز به كار خواهد كرد .

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