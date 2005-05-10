  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۵:۳۴

نمايشگاه پوستر هاي فرهنگي در مشهد برگزار مي شود

نمايشگاه گروهي پوستر هاي فرهنگي با نام "زبان اصلي" در مشهد گشايش خواهد يافت .

به گزارش خبر نگار فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر" در مشهد،  در اين نمايشگاه كه به مدت شش روز در فرهنگسراي بهشت مشهد داير خواهد شد،  آثار گرافيكي هنرمندان جواني همچون رضا بابا جاني ، حسين درخشاني ،سارا شهابي، هوشيار ظاهرياني ، وحيد عرفانيان ، مهدي كياني ،روح ا.... محموديان ، داوود مرگان ،آلاله ملكي، احسان مهدوي، مهدي نقاش زاده و فريد يا حقي در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .
گفتني است اين نمايشگاه كه به انتخاب و مقدمه "ساعد مشكي "خواهد بود،  از تاريخ 22 ارديبهشت ماه آغاز به كار خواهد كرد .
کد مطلب 181442

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها