تشریح دلایل تصویب نشدن بند اصلاح سیستم گرمایشی مدارس در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در طرح الحاق یک تبصره به بند 3.10 قانون بودجه سال 91 پیش‌بینی شده بود که از تاریخ تصویب این قانون، حداقل 20 درصد از منابع حاصل از دریافت عوارض از مشترکین گاز در مدت باقیمانده از سال 91 به تامین سامانه گرمایشی مدارس دولتی با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و روستاها از طریق وزارت آموزش و پرورش اختصاص یابد.

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل رد این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در قانون بودجه 91، بندی با عنوان 10-3 آورده شده بود که براساس این بند، از هر مترمربع گاز مصرفی خانگی و صنعتی، 50 ریال به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه واریز می شود که این اعتبار قرار بود صرف گازکشی روستاها، مناطق محروم و مدارس دولتی شود.

وی با اشاره به اینکه دو فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به وجود کلمه "گازرسانی" در بند 10-3، در نهایت این بند به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسید، افزود: با توجه به مقررات ساختمانی و آیین نامه موسسات دولتی، لوله کشی گاز در مدارس کشور ممنوع است و اعضای کمیسیون آموزش خواهان اصلاح آن در این بند یاد شده بودند که قرار شد این موضوع طی استفساریه ای با مضمون تغییر کلمه گازکشی به سیستم گرمایشی اصلاح شود.

کوچکی نژاد با بیان اینکه تغییر واژه گازکشی به سیستم گرمایشی را طی استفساریه ای به مجلس ارائه داده ایم، ادامه داد: این استفساریه در روز یکشنبه 30 بهمن ماه به صحن علنی ارائه می شود و در صورت موافقت نمایندگان، این بند تصویب می شود.

با تصویب این بند، 20 درصد منابع برای اصلاح سیستم گرمایشی متعلق به آموزش و پرورش است و 80 درصد مابقی صرف گازکشی روستاها و مناطق محروم کشور می شود.