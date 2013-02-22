به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پلیس راهور کشور در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگاران این خبرگزاری به سوالات آنها پاسخ گفت که در ادامه می خوانید.

*خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: آخرین وضعیت شماره گذاری خودرو در کشور چگونه است؟

- سردار دکتر اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور: در ده ماهه سال جاری 719 هزار و 628 خودروی صفر داخلی شماره گذاری شد که نسبت به مدت مشابه 46 درصد کاهش نشان می دهد. در همین مدت 32 هزار و 652 خودرو خارجی نیز شماره گذاری شد که شماره گذاری آن سه درصد رشد داشته است. در همین زمان شماره گذاری موتور سیکلت با 49 درصد کاهش به 398 هزار و 872 موتور سیکلت رسید.



*چه تعداد از هموطنان امسال گواهینامه گرفته اند، آیا از روند خارج کردن خودروهای فرسوده راضی هستید؟

- در سالجاری یک میلیون و 603 هزار جلد گواهینامه جدید صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2 درصد رشد نشان می دهد. درمورد خودروهای فرسوده 128 هزار خودرو در سالجاری از رده خارج شد که نسبت به سال قبل کاهشی 29 درصدی دارد.



*اخیرا دولت مصوبه ای را تصویب کرد که براساس آن واردات خودروهای بیش از 2500 سی سی ممنوع است. آیا پلیس خودروهای وارداتی بیش از این حجم را شماره گذاری می کند؟

- خیر ـ پلیس همیشه اجرا کننده قانون است و هرآنچه به صورت قانون ابلاغ شود از سوی ما به اجرا درمی آید. ما نیز این خودروها را براساس قانون شماره گذاری نمی کنیم.



* طرح تحول نظام گواهینامه نیمه امسال به اجرا درآمده و براساس آن اعتبار گواهینامه ها به 10 سال افزایش یافت. آیا طرح تعویض گواهینامه ها نیز اجرایی می شود؟

- در این طرح بار دیگر اعتبار گواهینامه ها به 10 سال البته بنا به شرایط سنی افزایش یافت و تغییراتی در نحوه آموزش رخ داد. از این پس افسران شاغل در پلیس راهور اقدام به اخذ آزمون از متقاضیان گواهینامه می کنند. در سال گذشته یک میلیون و 900 هزار گواهینامه هوشمند جدید برای متقاضیان صادر شد و پیش بینی می کنیم این طرح با اتمام اعتبار گواهینامه ها در کمتر از پنج سال به صورت کامل اجرا شده و تمامی افراد گواهینامه هوشمند دریافت کنند.

* هلال احمر خواستار ارائه آموزش امداد و نجات در قالب آموزش های رانندگی شده است. آیا پلیس این آمادگی را دارد؟

- پلیس با توجه به اینکه 50 درصد تلفات رانندگی در صحنه تصادف است و اگر افرادی آموزش های اولیه را دیده باشند، می توانند از برخی مرگها جلوگیری کنند آمادگی لازم را دارد اما هر آموزشی که می خواهد به آموزش های رانندگی اضافه شود باید به قانون تبدیل شود. در صورتی که قانون اجازه اضافه کردن را بدهد ما نیز آموزشها را ارائه می کنیم.



* پلاک جلو برای موتور سیکلتها نصب می شود؟

- خیر. این موضوع در حد یک ایده و پیشنهاد است که اعلام شده است. البته در صورت بررسی کارشناسی و تائید این موضوع در آینده در این باره تصمیم گیری می کنیم.



*طرح نصب پلاک ملی برای خودروهای نظامی و کلاسیک اجرا خواهد شد؟

- در هفته نیروی انتظامی کار تغییر پلاک خودروهای نظامی و دادن پلاک ملی با تعویض پلاک خودروهای نیروی انتظامی آغاز شد که همچنان در حال اجرا است. زیر ساخت تعویض پلاک خودروهای کلاسیک نیز انجام شده و این خودروها قطعا تا پایان سال یا اوایل سال آینده پلاک ملی دریافت می کنند.



*مدتی است که طرح های سراسری زوج و فرد اجرایی می شود و برخی نیز به دنبال افزایش محدوده آن در کلانشهرها هستند. پلیس با اجرای طرح سراسری از درب منازل و گسترش آن موافق است؟



- خیر. به نظر ما اجرای طرح سراسری زوج و فرد از درب منازل و گسترش آن کارشناسی نیست و مخالفت خود را با اجرای این طرح های مقطعی اعلام کرده ایم. اجرای این گونه طرح ها مسکنهای مقطعی بوده و اثر گذاری کمی نیز دارد. افزایش کارایی حمل و نقل عمومی یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا و ترافیک کلانشهرها است.

* آیا در طرح زمستانی شاهد کاهش تخلفات و تلفات رانندگی هستیم؟



- در طرح زمستانی امسال که نزدیک به دو ماه از اجرای آن می گذرد تخلفات رانندگی در جاده ها کاهش یافته و تلفات رانندگی نیز کاهش چشمگیری داشته داشته است. در آذرماه امسال تلفات بیش از 14 درصد کاهش نشان می دهد. در طرح امسال با حضور خوب ماموران در جاده ها شاهد کاهش چشمگیر تلفات و تخلفات بودیم.

*در سال جاری شاهد افزایش تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر بودیم. پلیس چه اقداماتی را برای کنترل تصادفات و تلفات این ناوگان انجام داد؟



- امسال تصادفات و تلفات رانندگی اتوبوس های بین شهری افزایش یافت که این امر موجب شد با تشدید طرح کنترل و اجرای دوره های بازاموزی برای رانندگان متخلف تصادفات این ناوگان را کنترل کنیم. از این پس طبق قانون اگر راننده ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر در تصادفات مقصر شناخته شود، دفترچه رانندگی اش باطل و دیگر نمی تواند در این ناوگان فعالیت کند. خوشبختانه با اقدامات خوب در آذرماه آمار تصادفات این ناوگان 40 درصد کاهش یافت.

* دوره های بازآموزی رانندگی برای رانندگان گواهینامه دار به اجرا در می آید؟

- هم اکنون طرحی را در حال اجرا داریم که رانندگان اتوبوس های بین شهری که مرتکب تخلفات رانندگی شوند، مورد بازآموزی قرار گرفته و در کلاس های آموزشی شرکت می کنند. به زودی رانندگان حمل و نقل عمومی بار نیز تحت آموزش قرار می گیرند. البته پلیس برنامه ای برای آموزش رانندگان دارای گواهینامه خودروهای شخصی ندارد.



* آیا طرح پلیس مدرسه اجرا می شود و دستاوردهای این طرح چه بود؟



- طرح پلیس مدرسه با بهره گیری از دانش آموزان برای ایمنی آمد و شد آنها از مهرماه امسال در مدارس و با بکارگیری دانش آموزان آغاز شد. خوشبختانه کارکرد دانش آموزان در این طرح بسیار مفید بود و به اهداف تعیین شده در کاهش تخلفات رانندگی در اطراف مدارس و توسط والدین دانش آموزان دست یافتیم.



*اکنون چه میزان از جاده های کشور الکترونیکی کنترل می شود و برنامه ای برای افزایش جاده های تحت پوشش دارید؟



- در حال حاضر 40 درصد از جاده های اصلی کشور تحت پوشش دوربین های کنترلی پلیس و سازمان راهداری قرار دارد و در نظر داریم تا پایان سال جاده چالوس نیز تحت پوشش دوربین قرار گیرد. استفاده از دوربین های الکترونیکی و تجهیزات به جای نیروی انسانی امری غیر قابل انکار است و باید تلاش کنیم این موضوع اجرایی شده و جاده های بیشتری تحت پوشش دوربین قرار گیرد.



* چندی قبل خبر از راه اندازی سامانه گزارش تخلفات رانندگی از سوی مردم را اعلام کرده بودید این طرح به کجا رسید؟

-طرحی را در دست اجرا داریم که در صورت کامل شدن امیدواریم در طرح نوروزی اجرایی شود. براین اساس مردم می توانند تخلفات رانندگی را که در خیابان ها و جاده ها می بینند از طریق مستند سازی به وسیله فیلم و عکس به این سامانه ارسال کنند و پس از تائید ارتکاب این تخلف، رانندگان متخلف اعمال قانون می شوند. جزئیات این طرح را پس از تکمیل شدن سامانه به زودی اعلام می کنیم.



* یکی از موارد افزایش تلفات رانندگی وجود نقاط حادثه خیز در جاده ها است، هم اکنون چه تعداد نقطه حادثه خیز در جاده های کشور وجود دارد؟

-براساس قانون تمامی نقاط حادثه خیز باید تا پایان برنامه چهارم توسعه که یک سال نیز تمدید شد اصلاح می شد اما در حال حاضر بیش از دو هزار نقطه حادثه خیز در جاده های کشور شناسایی شده است. اصلاح تمامی نقاط حادثه خیز زمانبر است اما در کوتاه مدت باید کار آشکار سازی این نقاط انجام شود. مسئولان سازمان راهداری باید اقدام به نصب تابلو و علائم در این نقاط کرده تا رانندگان از حادثه خیز بودن این نقطه در جاده ها مطلع شوند.



*یکی از دغدغه های مردم ترافیک اسفندماه در شهرها است، تمهیدات پلیس برای تسهیل عبور و مرور در روزهای آخر سال چیست؟



- براساس پیش بینی ها ترافیک اسفندماه امسال نسبت به مدت مشابه گذشته در کلانشهرها 15 تا 20 درصد افزایش می یابد. البته امسال ترافیک خرید های نوروزی در برخی از شهرها زودتر آغاز شده است. طرح نوروزی امسال دو مرحله ای است که مرحله اول تا 25 اسفندماه در شهرها به منظور تسهیل ترافیک اجرا می شود. در این طرح با تخلفات ساکن همانند سد معبر،توقف دوبله و ایستادن در محل ممنوعه برخورد می شود و زمان حضور ماموران در خیابان ها افزایش می یابد.

*چندی قبل اعلام کرده بودید دست هایی در کار است تا شماره گذاری از پلیس گرفته شود، این موضوع صحت داشت؟



- اقداماتی در حال شکل گیری بود اما این اقدام هیچگاه براساس قانون عملی نیست و پلیس تنها مرجع صودر پلاک و اسناد خودرو بر طبق قانون در کشور است.

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گفتگو از مجید غمخوار