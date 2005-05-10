۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۲۲

پليس رژيم صهيونيستي دو دفتر ثبت نام انتخاباتي فلسطينيان را در قدس شرقي بست

كميته مركزي انتخابات فلسطين اعلام كرد:پليس اسراييل امروز دو دفتر ثبت نام انتخاباتي فلسطين در قدس شرقي را بست .

به گزارش خبرگزاري مهر ، سخنگوي كميته مركزي انتخابات فلسطين به خبرگزاري فرانسه گفت : پليس اسراييل امروز دستور بستن دو دفتر ثبت نام انتخاباتي فلسطين را در وادي الجوز و باب المغاربه در قدس شرقي صادر كرد وكارمندان اين دو دفتررا دستگيرنمود.

بنابراين گزارش ، هنوز پليس رژيم صهيونيستي درخصوص اين اقدام خود موضعي اتخاذ نكرده است .

لازم به ذكر است ازهفتم ماه جاري كميته مركزي انتخابات فلسطين اقدام به فراهم نمودن زمينه هاي برگزاري انتخابات در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه نموده اند تا شرايط را براي انتخابات پارلماني 17 جولاي (26تيرماه) مهيا شود.

