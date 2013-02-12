آغاز ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد پزشکی از امروز/ ایجاد رشته پرستاری نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این تغییرات اعلام شده، در رشته روانشناسی بالینی ضریب درس زبان در مقطع کارشناسی ارشد رشته امتحانی روانشناسی بالینی(2) است.

در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی نام کامل منبع شماره 6 درس مدیریت مالی و اقتصاد، (مدیریت مالی در مراقبت سلامت و بیمارستانی) است.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی دارندگان مدارک کارشناسی علوم بیولوژی (جانوری، سلولی مولکولی، گیاهی، میکروبیولوژی و ژنتیک)، علوم و صنایع غذایی، فیزیولوژی،زیست شناسی، پرستاری، بیهوشی مجاز به انتخاب رشته امتحانی سم شناسی هستند.

همچنین براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، رشته جدید پرستاری نظامی به رشته های امتحانی کارشناسی ارشد اضافه شده است. پذیرش برای این رشته در دو دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بقیه ا... بوده و متقاضیان باید ضوابط مربوط به این دو دانشگاه را (مندرج در دفترچه راهنما) داشته باشند.

مدرک تحصیلی مورد پذیرش در رشته پرستاری نظامی شامل کارشناسی پرستاری است.

به گزارش مهر، ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی از امروز 24 بهمن آغاز می شود و داوطلبان تا 12 اسفند فرصت دارند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در آزمون ثبت نام کنند و پس از ارسال مدارک ثبت نام به صورت اینترنتی، کد رهگیری را دریافت کنند. مهلت ویرایش و تصحیح اطلاعات ثبت نامی از 21 تا 23 اسفند ماه است.

آزمون در روزهای 8 و 9 خردادماه سال 92 در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار می شود.