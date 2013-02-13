تجهیزات پزشکی قاچاق، بلای جان بیماران/معامله سلامت با کالای قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر تجهیزات پزشکی یکی ازحلقه های تکمیلی اما ضروری چرخه درمان بسیاری ازبیماری هاست که این روزها با مشکلاتی دست وپنجه نرم می کند به نحوی که به دلیل بالابودن نیاز داخلی برای واردات آن، به عنوان یکی ازاقلام سودده برای قاچاق به شمار می رود.

نگاهی به وضعیت حاکم در جامعه بیانگر آنست که قاچاقچیان مرگ، تجهیزات را با عناوین مختلف از کشورهایی مانند چین، هند، پاکستان و برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد بازار می کنند و متأسفانه مصرف کنندگان تنها به دلیل ارزان قیمت بودن این اقلام آنها را خریداری می کنند.

تجهیزات پزشکی تقلبی مرگ بیمار را رقم می زند

استفاده از تجهیزات و کالاهای قاچاق در صورت تقلبی بودن آنها به میزان بسیار زیادی در بروز خطاهای بیمارستانی تأثیر گذاراست و دراین میان مشخص شدن مسئولی که مرجع پاسخگویی به خطاهای بیمارستانی باشد لاینحل است چراکه بحث مفصلی مانند تجهیزات پزشکی ازجمله هر جسم خارجی که در چشم، استخوان، مغز، قلب و... کار گذاشته می شود دامنه بزرگی از نام ها، مؤسسات، شرکت ها، افراد و وزارتخانه را دربرمی گیرد.

در همین خصوص رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان در نشست معاونان تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور در همدان با بیان اینکه امسال شدیدترین تحریم‌های استکبار بر نظام جمهوری اسلامی شد و مسئولیت را سنگین‌تر کرده است، اظهار داشت: دو نعمت سلامت و امنیت پاشنه آشیل هر نظامی است که در هر شرایطی باید مورد توجه باشند.

رضا صفی آریان با اشاره به اینکه استانداردهای سلامت پس از پیروزی انقلاب روند فزونی گرفت و استفاده از تجهیزات پزشکی به روز نیز در کشور رایج شد، گفت: باید عمر دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی را افزایش داده و بهینه استفاده کنیم.

گروهی به دلیل نپرداختن حقوق پرسنل در استفاده از دستگاه‌ها لجبازی می‌کنند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه به اندازه‌ای که از دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی در بخش خصوصی حفاظت می‌شود در بخش دولتی حفاظت نمی‌شود، عنوان کرد: گروهی به دلیل نپرداختن حقوق پرسنل در استفاده از دستگاه‌ها لجبازی می‌کنند.

وي اظهاركرد: سلامت يكي از حوزه هاي مهم در جامعه است به گونه اي كه اگر يك روز اتاق عمل ها غيرفعال شوند و يا اورژانس فعاليت نداشته باشد، زندگي مردم به خطر مي افتد بنابراين سلامت يكي از مقوله هاي مهم در جامعه است كه اين مجموعه بايد در هر شرايطي به فعاليت خود ادامه دهد.

صفي آريان اضافه كرد: مسؤولان حوزه علوم پزشكي بايد از دستگاه هاي مربوط به امور پزشكي به خوبي مراقبت و محافظت كنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشكي همدان تاكيد كرد: سرمايه گذاران داخلي بايد بيشتر مورد حمايت قرار گيرند تا بتوانند در افزايش توليدات داخل كمك كنند.

توليد و تجهيز دستگاه دياليز در داخل كشور انجام مي شود

صفي آريان افزود: در حال حاضر توليد و تجهيز دستگاه دياليز در داخل كشور انجام مي شود كه يكي از گامهاي موثر در افزايش توليدات داخلي محسوب مي شود بنابراين اميدواريم تجهيز و توليد ساير دستگاه هاي امور پزشكي در داخل توليد شود كه در شرايط فعلي نياز امور پزشكي را برطرف سازد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي استان همدان نیز عنوان كرد: شرايط اقتصادي فعلي كشور فرصتي مناسب براي افزايش توليدات داخلي است.

حسن جلالوند بيان كرد: حفظ استقلال كشور با افزايش توليدات داخلي فراهم مي شود كه هريك از افراد مي توانند در هر حوزه اي كه حضور دارند و زمينه افزايش توليدات داخلي را فراهم كنند و مسؤولان بايد زمينه تسهيل شرايط را فراهم كنند.

وی همدان با تاکید بر اینکه صنوف تجهیزات پزشکی در همدان ساماندهی شده است، گفت: تجهیزات پزشکی به واسطه اینکه با سلامت مردم در یک راستا قرار دارد، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است.

حسن جلالوند با بیان اینکه تجهیزات پزشکی شامل دستگاه های تشخیصی، درمانی، مواد مصرفی در دندانپزشکی و تجهیزات کاشتنی است که در درمان بیماران مورد استفاده قرار می گیرد افزود: افزایش سطح آگاهی مردم و عرضه کنندگان کالاهای تجهیزات پزشکی موجب می شود با آسودگی خاطر از این وسایل استفاده کنند.

صنوف تجهیزات پزشکی همدان ساماندهی شد

وی با بیان اینکه این مراکز موظف به نصب شناسنامه فعالیت خود در فروشگاه تجهیزات پزشکی هستند، گفت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان به منظور ساماندهی اصناف مرتبط با تجهیزات پزشکی ضمن شناسایی مراکز، با برگزاری دوره های آموزشی از متقاضیان فعالیت در این عرصه آزمون گرفته شد.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز علت قاچاق تجهیزات پزشکی را گران، حساس و پیچیده بودن این وسایل دانست و افزود: چون مردم نیازمند تأمین تجهیزات پزشکی هستند و اطلاع کافی از این مقوله ندارند در بازار انحصاری به کالاهای پزشکی قاچاق رو می آورند و بازار را برای فعالیت قاچاق فراهم می کنند.

خرید از مراکز قاچاق زمینه اشتغال جوانان را محدود می کند

علیرضا جمالی اظهار داشت: خرید از مراکز قاچاق ضمن اینکه سلامت مردم را با مشکل مواجه می کند زمینه اشتغال جوانان را نیز محدود می کند و در نهایت کشور را از نظر اقتصادی دچار چالش می کند.

وی در مورد اقدامات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان در مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی گفت: دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی و واحد نظارت و ارزیابی در زیر مجموعه اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان ایجاد شده که اقداماتی را با هدف توسعه و بسط بازرسی و نظارت فعال بر فرآیند تولید و توزیع و مصرف تجهیزات پزشکی انجام دهند.

مردم از کالاهای پزشکی دارای هولوگرام استفاده کنند

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه مردم باید از کالاهای پزشکی دارای هولوگرام استفاده کنند، اضافه کرد: روی این مواد و تجهیزات باید نام اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت فروشنده و نام وزارت بهداشت در پست زمینه آن که قابل رؤیت است، نصب شده باشد.

وی ادامه داد: در کالاهای ارتوپدی و انواع پروتزها که در بدن بیمار مورد استفاده قرار می گیرد و لنزهای چشمی باید دارای یک کد 12 رقمی باشد که نشانگر این است که کالا مشمول طرح ثبت شده است.

جمالی از انجام 40 مورد بازرسي و گشت‌ مشترك با سازمان بازرگاني از مراكز فروش و ارائه خدمات تجهيزات یاد کرد و افزود: این واحد دو هزار و 500 قطعه پروتزهاي خارج شده از بدن بيماران را امحا و از 20 واحد تجهيزات پزشكي مراكز درماني بازرسي کرده است.

یکی از تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی نیز گفت: آمار دقيقي درباره ميزان قاچاق تجهيزات پزشكي وجود و از آنجايي كه تجهيزات پزشكي با جان و سلامت انسان سر و كار دارد اگر استانداردهاي لازم در ساخت و به كارگيري آن رعايت نشود، ضربات مهلكي را به سلامت افراد وارد مي‌سازد.

بسياري از اين آسيب‌ها مدت زماني بعد آثار خود را آشكار مي‌سازد

عباس نوری افزود: بسياري از اين آسيب‌ها مدت زماني بعد آثار خود را آشكار مي‌سازد.

وي به كپي بودن و در واقع تقلبي بودن برخی از اين كالاها اشاره کرد و گفت: كالاي پزشكي داراي مجوز و مورد تأييد داراي هولوگرام است، در غير اين صورت تجهيزات پزشكي مورد نظر قابل اعتماد نيست.

بنا به اظهار وي، توزيع‌كنندگان غير معتبر، كالاهاي قاچاقي سلامت را با قيمتي كمتر و در مراكز غيرمجاز به فروش مي‌رسانند و شركت‌هاي داراي مجوز و نمايندگي رسمي برند‌هاي مختلف كالاهاي داراي مجوز را مي‌فروشند و شبكه توزيع تجهيزات پزشكي قاچاق غيررسمي است.

نگاهی به وقایع رخ داده در عرصه قاچاق تجهیزات پزشکی بیانگر آنست که زیان ناشی از استفاده از کالاهای پزشکی قاچاق تنها شامل زیان اقتصادی نیست، چرا که تجهیزات پزشکی مستقیماً با جان مصرف کنندگان آن در ارتباط است و در صورت تقلبی بودن نه تنها پروسه درمان را دچار اختلال می کند، بلکه در مواردی بیمار را دچار عوارض جبرا ن ناپذیر و حتی مرگ می کند.