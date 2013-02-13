علی خیری در گفتگو با خبرنگار مهر،با اشاره به اینکه کمبود جا و نیروی انسانی مهمترین مشکل اداره کل ثبت احوال آذربایجان غربی بویژه در شهرستان ارومیه، است، افزود: طی دور سوم سفر هیئت دولت به استان احداث ساختمان جدید در ارومیه مصوب شد.

وی با بیان اینکه در این راستا 15 میلیارد ریال نیز برای اجرای این طرح با توجه به آماده بودن زمین مورد نیاز تصویب شد، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون هیچ اعتباری به این منظور پرداخت نشده ولی طرح مطالعاتی به اتمام رسیده و نقشه به تائید شهرداری ارومیه رسیده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی با اشاره به ادغام برخی وزارتخانه ها و خالی شدن برخی ساختمانهای تحت تملک آنها، ادامه داد: بر اساس سیاست واگذاری ساختمان های مازاد اداری مقرر بود ساختمانی به اداره کل ثبت احوال استان در ارومیه واگذار شود که تاکنون عملیاتی نشده است.

خیری با اعلام اینکه با توجه به محیط فیزیکی نامناسب و کمبود مکان اداره ثبت احوال ارومیه نباید از کارکنان انتظار ارتقای سطح کیفی خدمات را داشت، گفت: هم اکنون در 15 شهرستان از 17 شهرستان واحد ثبتی مستقر شده و عملیات ثبتی اشنویه نیز در ارومیه انجام می شود.

وی با اشاره به اضافه شدن 3 شهرستان جدید به مجموع شهرستانهای آذربایجان غربی شامل شوط، چایپاره و پلدشت، ادامه داد: برای راه اندازی واحد ثبتی در شهرستان شوط از سوی فرمانداری درخواستهای انجام شده که برای پاسخگویی به نیازها نیازمند خرید مکان و استخدام نیروی جدید هستیم.

اتمام عملیات نقشه برداری ثبتی تمام اراضی آذربایجان غربی

خیری با اشاره به اینکه در این راستا تمامی اراضی مربوط به افراد حقیقی، حقوقی، دولتی و موقوفه نقشه برداری شدند، افزود: این اقدام در جهت سرعت و سهولت دسترسی به اطلاعات املاک، مستندسازی اطلاعات اراضی و استناد قانونی و دقیق در محاکمات انجام شد.

وی از بین بردن زمینه ‌های تصرف اراضی دولتی و ملی، ایجاد توسعه پایدار و امنیت ملی، زمینه ‌سازی تاسیس نظام کارآمد و منصفانه برای وصول مالیات اراضی و املاک از دیگر مزایای اجرای این طرح دانست و اظهار داشت: بازنگری اطلاعات و نقشه‌ها در طول برنامه و تغییر سیستم موجود ثبت به ثبت نوین از جمله اهداف کمی این طرح محسوب می ‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی با اشاره به اجرایی شدن 100 درصدی طرح کاداستر در استان، اعلام کرد: این طرح در حال حاضر در شهرهای دارای واحد ثبت به صورت صدرصد اجرایی شده ولی به علت اضافه شدن محدوده جدید نیاز بروز رسانی دارند، که در دست اجرا است.

خیری با بیان اینکه طرح کاداستر نوعی نقشه برداری ثبتی بوده که ارزش حقوقی داشته و عملیات اجرایی این طرح با وجود تصویب در سال 51 از سال81 آغاز شده، گفت: با اجرای این طرح داده آمایی دفاتر املاک و پرونده های ثبتی و اطلاعات حقوقی همراه با اطلاعات مکانی در بانک اطلاعاتی طرح با هدف مدیریت زمین، حفظ حقوق ملکی و بروز رسانی نقشه ها ذخیره می شوند.

اجرای طرح اعطای شناسه ملی به اشخاص حقوقی در آذربایجان غربی

وی با بیان اینکه به منظور برخورد و جلوگیری از روند رو به رشد جرایم مالی و اقتصادی تحت پوشش شخصیت حقوقی شرکت‌ها، ایجاد انضباط مالی و اداری، تسهیل تبادل و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: طرح شناسه ملی اشخاص حقوقی از ابتدای سال آینده آذربایجان غربی اجرا می شود.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان غربی شماره ثبت، تاریخ تاسیس، نوع شرکت، نام شرکت، استان ثبتی، واحد ثبتی، نشانی، کدپستی، وضعیت انحلال، تاریخ انحلال، وضعیت تسویه، تاریخ تسویه، تاریخ انتقال، واحد ثبتی مقصد، وضعیت ادغام، تاریخ ادغام و شناسه شخصیت نهایی را از جمله اطلاعاتی عنوان کرد که در قالب اجرای این طرح جمع آوری و به واحدها شناسه ملی صادر خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی گفت: در این راستا در حال پیمان سپاری اجرای طرح صدور شناسه ملی به اشخاص حقوقی استان هستیم.